"Наши специалисты говорят, что, скорее всего, это произошло из-за перебоев в электроснабжении - просто отключилась линия, поддерживающая наши системы. Не действуют ни внутренние системы, ни сайт", - сказала BNS пресс-атташе Сейма Юсте Радзявичюте-Лаугалене.
"Надеемся, что сегодня удастся все привести в порядок", - добавила она.
Представитель Сейма также сказала, что до обеда специалисты должны представить более подробную информацию о том, из-за чего произошел сбой в работе сайта и других систем Сейма.
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