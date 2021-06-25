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С утра пятницы не действует сайт Сейма Литвы, открытый поиск документов, внутренние информационные системы, по всей видимости, это связано с перебоями в электроснабжении.
Palaikymas The Roop Eurovizija
Palaikymas The Roop Eurovizija
© Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova, Džoja Gunda Barysaitė)

"Наши специалисты говорят, что, скорее всего, это произошло из-за перебоев в электроснабжении - просто отключилась линия, поддерживающая наши системы. Не действуют ни внутренние системы, ни сайт", - сказала BNS пресс-атташе Сейма Юсте Радзявичюте-Лаугалене.

"Надеемся, что сегодня удастся все привести в порядок", - добавила она.

Представитель Сейма также сказала, что до обеда специалисты должны представить более подробную информацию о том, из-за чего произошел сбой в работе сайта и других систем Сейма.

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