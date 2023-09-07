Не первый раз: Шванис с младенцем пропадал и в феврале, прохожие нашли его у Каунасского водохранилища

Delfi видел заявление матери девочки в суде, она утверждала, что боится давать ему ребенка, поскольку не знает где он с ним находится и что делает. В феврале она вместе со Шванисом и дочерью приехала в парк Пажайслисского монастыря. Она пошла вместе с ним и дочерью в лес. Шванис заявил, что ребенок плохо одет, и хотя носик у девочки был теплым, завернул ее в свою рубашку. Когда девочка заснула, мать решила, что сейчас может оставить ее с отцом и поехала за подгузниками. Она попросила Шваниса звонить ей, как только появятся признаки того, что младенец хочет есть.

Моника рассказала, что после февральской истории ее сестра была в панике. "После этого мы до решения суда о назначении опекунства и отдельных часов встреч не разрешали ему находиться с ребенком", – сказала она. Информация об этом происшествии была передана в суд, когда решался вопрос свиданий отца с девочкой. Адвокат Томас Ризгялис сказал, что, несмотря на эту информацию, суд разрешил Шванису навещать ребенка и находится с ним без контроля.

"Я в первый раз позвонила Альгирдасу в 12:37, чтобы узнать, все ли в порядке. Его телефон был выключен. Потом звонила еще два раза, не дозвонилась. В 12:48 ч. позвонил Альгирдас, сказал, что ребенок спит, что он хочет еще погулять, я попросила, чтобы он не выключал телефон", – рассказала мать в суде.

Время шло, ребенка пора было кормить, но Шванис все не звонил. Дозвониться она ему опять не смогла - телефон был выключен. Она звонила еще пять раз, все тщетно.

"В 13:54 ч. с незнакомого номера позвонил Альгирдас и сказал, что он у водохранилища. Сказал, что его телефон разрядился", – рассказала мать.

Когда она приехала, увидела Шваниса и еще четверых человек.

"Эти люди спросили, могут ли они увидеть коляску, хотели знать в чем дело. Я была напугана, сказала, что я не знала, где находится мой ребенок, что его пора кормить. Альгирдас дал мне девочку, у нее на лице была шапка", – продолжила она свой рассказ.