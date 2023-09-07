Не первый раз: Шванис с младенцем пропадал и в феврале, прохожие нашли его у Каунасского водохранилища

Моника рассказала, что после февральской истории ее сестра была в панике. "После этого мы до решения суда о назначении опекунства и отдельных часов встреч не разрешали ему находиться с ребенком", – сказала она. Информация об этом происшествии была передана в суд, когда решался вопрос свиданий отца с девочкой. Адвокат Томас Ризгялис сказал, что, несмотря на эту информацию, суд разрешил Шванису навещать ребенка и находится с ним без контроля.
Delfi видел заявление матери девочки в суде, она утверждала, что боится давать ему ребенка, поскольку не знает где он с ним находится и что делает. В феврале она вместе со Шванисом и дочерью приехала в парк Пажайслисского монастыря. Она пошла вместе с ним и дочерью в лес. Шванис заявил, что ребенок плохо одет, и хотя носик у девочки был теплым, завернул ее в свою рубашку. Когда девочка заснула, мать решила, что сейчас может оставить ее с отцом и поехала за подгузниками. Она попросила Шваниса звонить ей, как только появятся признаки того, что младенец хочет есть.
"Я в первый раз позвонила Альгирдасу в 12:37, чтобы узнать, все ли в порядке. Его телефон был выключен. Потом звонила еще два раза, не дозвонилась. В 12:48 ч. позвонил Альгирдас, сказал, что ребенок спит, что он хочет еще погулять, я попросила, чтобы он не выключал телефон", – рассказала мать в суде.
Время шло, ребенка пора было кормить, но Шванис все не звонил. Дозвониться она ему опять не смогла - телефон был выключен. Она звонила еще пять раз, все тщетно.
"В 13:54 ч. с незнакомого номера позвонил Альгирдас и сказал, что он у водохранилища. Сказал, что его телефон разрядился", – рассказала мать.
Когда она приехала, увидела Шваниса и еще четверых человек.
"Эти люди спросили, могут ли они увидеть коляску, хотели знать в чем дело. Я была напугана, сказала, что я не знала, где находится мой ребенок, что его пора кормить. Альгирдас дал мне девочку, у нее на лице была шапка", – продолжила она свой рассказ.
Оказывается, свидетели позвонили в полицию, но, когда выяснилось, что с ребенком все в порядке, оператор сказала, что нет повода полиции ехать на место происшествия.
Домой ее проводили очевидцы происшествия. Женщина заметила, что девочка очень бледная, а на щеке у нее - красное пятно. "Я была в панике, поэтому сразу не могла покормить дочь, девочка не ела с 11 до 15.15 ч. Альгирдас не сообщал мне, что ребенок хочет есть. Оставшуюся часть дня мне помогала мама, потому что я пережила сильный стресс", – рассказала женщина, которая кормит младенца грудью.
С Delfi согласился поговорить один из четверых очевидцев этого случая.
Ренальдас (так зовут свидетеля) заметил странного мужчину, когда гулял со своей семьей у водохранилища.
"Жена мне сказала, смотри. Я повернулся и вижу на берегу, хочу сказать, что день был очень холодным, дул сильный ветер – мужчина держит младенца на песке у самой воды и заворачивает его в рубашку", – рассказал он.
Шванис вызвал подозрение, поскольку у него не было ни коляски, ни сумки с едой для малыша, поэтому Ренальдас решил выяснить, что тут происходит. Шванис сказал, что все хорошо, это его ребенок, а мать девочки - в машине на стоянке.
"Я ему прямо сказал, что ты с этим ребенком выглядишь странно, спросил, куда он направляется, он ответил, что к матери ребенка", – рассказал Ренальдас.
Тогда к ним подошли молодой человек и девушка из Военной полиции. Все вместе решили проводить Шваниса до машины.
Ренальдас сказал, что когда они прошли половину пути, Шванис попросил телефон, чтобы позвонить матери девочки, поскольку его телефон разрядился. Мужчина дал телефон, но установил громкую связь.
"Я уже поверил было, что все в порядке, но какое-то шестое чувство толкало проводить его с ребенком до машины. Мы так и сделали. Мама пришла вся дрожащая, военный спросил, все ли в порядке? А она закричала: где ты был три часа, я не могла тебе дозвониться, ребенка надо кормить", – рассказал Ренальдас.
Он сказал, что Шванис стал грубо отвечать, а военный позвонил в полицию, оператор поговорила с матерью и решила, что экипаж не нужен.
Ренальдас был удивлен, что Шванис хотел ехать вместе с матерью ребенка.
"Я ему сказал – ты, дорогой друг, едешь налево, а она едет, куда ей надо. Он сказал, что вызовет полицию. Я с ним грубо говорил, признаю", – рассказал очевидец. Поскольку у женщины в машине не было кресла для ребенка, жена Ренальдаса поехала с матерью и держала малышку на коленях.
DELFI напоминает, что 27 августа в 14.16 ч. в Главный комиссариат полиции Клайпедского уезда поступило сообщение от женщины (1996 г.р.), что в тот же день, примерно в 10 ч., в деревне Саусдравай, Кретингского района, мужчина (1986 г. р.) забрал дочь (2022 г. р.) и не вернул ребенка в оговоренное время. В ходе поисковых действий было установлено, что в тот же день примерно в 13.04 ч. в городке Русне, Шилутского района, на лодке по реке Скирвите, мужчина с дочерью пересекли литовско-российскую государственную границу и были задержаны на территории России.
Российская сторона не выдала Литве мужчину с ребенком, заявив, что у мужчины есть российское гражданство, и поэтому нет оснований для его выдачи Литве.
9-месячную девочку вернули в Литву в минувший вторник. За ней ездила ее мать.