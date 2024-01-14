"Не надо убивать язык. Надо слышать суть, что нам говорят": дискуссия о о русскоязычных школах в Литве

"После каждого подобного инцидента вышестоящие выражают свое отношение и «эх, ухнем», что-то сделаем. Реагируют люди, которые редко сталкиваются с нацменьшинствами, люди молодого поколения, которые не помнят времен «Саюдиса», когда нам важна была поддержка разных национальных общин. И возникает первая реакция, которая ничем не обоснована, без дискуссий, решений".

Глава Департамента национальных меньшинств Литвы Вида Монтвидайте подчеркнула, что национальная политика — это сфера крайне чувствительная. Обострилось и человеческое восприятие, и межличностные отношения после 24 февраля 2022 года, отчего конфликты, подобные случившемуся в Науямесчё, становятся настолько резонансными.

После инцидлента с использованием пневматического оружия для страйкбола Министр образования, науки и спорта Литвы Гинтаутас Якштас заявил об идее закрытия русскоязычных школ. С ним не согласилась министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте , назвав заявление Якштаса "чудовищной ошибкой". Аналогично с такой позицией не согласился Департамент национальных меньшинств Литвы. В ведомстве считают, что это приведет к маргинализации одной конкретной национальной группы, а подобное решение противоречило бы конвенции о защите нацменьшинств.

Вида Монтвидайте называет русскоязычные школы "домом для многих беженцев" в Вильнюсе, Клайпеде и других городах. Плюс, по мнению главы департамента, важно решать проблему продуктивной работы с умами, а не принимать громкие, но чисто номинальные меры.

"Это не вина детей, которые приходят в 6 лет, и литовского не знают. Это проблема подготовки учителей, подготовки методик, воспитания гражданственности. В этом направлении надо работать, а не «выбросить ребенка». Есть люди, которые могут поддерживать военную операцию, как ее в России называют. Но от этого, если школу закроешь и перестанешь учить, они никуда не денутся — значит, надо работать с мозгами людей, молодым поколением со старым поколением. Разозлить — самый плохой вариант".

Если на выражение каждого политика писать стратегии и планы, тогда и жить не успеем. Жизнь приносит лучшие решения. По реакции Армонайте я понимаю, что политики еще будут высказываться ради мира и спокойствия в нашей стране".