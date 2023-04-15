Не каждый именной номер можно будет купить: назвали правила и цены

Если в душе чувствуете себя большим начальником, можете заказать номерные знаки со словом BOSS, а также можете заказать номерные знаки с названием вашей компании или словом, намекающим на вашу деятельность, например BALD4I.

Антанас Раудонис, представитель Regitra, рассказал о таких именных номерах, о том, пользуются ли они популярностью, часто ли их заказывают и сколько стоят такие номера.

"Популярность растет с каждым годом, и мы видим тенденцию, что многие компании заказывают именные номера в том числе и в рекламных целях. Не обязательно только компаниям, но и частным лицам это нравится. Они уделяют много внимания не только самому транспортному средству, но и номерному знаку как аксессуару", — сказал представитель Regitra.

Именной номер является собственной фантазией водителя, но А. Раудонис подчеркнул, что вопрос о том, будут ли выданы желаемые номера, решает комиссия, состоящая из разных специалистов.

"Оцениваем не только то, как выглядит непосредственно сама надпись, но и то, как к ней будут относиться, читать в пробках, в контексте движения и не вызывает ли она негативных эмоций, связей и не повлияет ли она как-то негативно на других участников дорожного движения", - пояснил А. Раудонис.

Он также указал, что комбинации могут быть разнообразными: "от одной цифры, которая должна присутствовать, до шести знаков для автомобилей и до пяти знаков для мотоциклов".

Правда, представитель Regitra указывает, что не все комбинации возможны, так как некоторые категорически не выдаются.

"Как видно в публичном пространстве, символы или атрибуты, связанные с символикой нацистской Германии или Советского Союза, не выдаются. Это основные номерные знаки, оскорбляющие представителей других рас и не выдаваемые, номерные знаки с ругательствами или общепринятыми нецензурными словами", - сказал А. Раудонис, подчеркнув, что основное назначение таких номерных знаков, как правило, - украшение автомобиля.

Представитель Regitra сообщил, что резервирование комбинации именных номеров стоит 1500 евро. На вопрос, означает ли это, что такие номера обычно заказывают люди более состоятельные и ездящие на более дорогих автомобилях, А. Раудонис согласился, что такая тенденция есть, хотя в некоторых случаях номерные знаки предназначаются и для исторических автомобилей, которые не всегда бывают роскошными и дорогими.

Правда, опрос на улице показал, что не всем нужны такие номера, хотя некоторые из них не отказались бы, если бы они стоили дешевле.

"Для тех, у кого есть деньги, может и хорошо. Если будет дешевле, то почему бы и нет", — сказал водитель, опрошенный на улице.

"Я бы сам этого не хотел, они не приносят мне ни счастья, ни статуса, ни красоты, поэтому я бы сам этого не хотел", — сказал другой водитель.

"Какая разница, какой номер", — сказала женщина, которую встретили на улице.

"Это для тех, кому нравится и кто и хочет эксклюзивности, имеет возможность, но лично я считаю это ненужным вложением и не вижу в этом необходимости", — сказал мужчина из Вильнюса.