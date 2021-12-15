Не до праздников: экс-глава Klaipėdos šventės – бывший помощник президента заподозрен в получении взятки

Корень проблемы, как это часто бывает, в публичных закупках. Несмотря на то, что Лютарас Галинис руководил подчиненным самоуправлению предприятием всего несколько месяцев, сумел отличиться на своем посту. По крайней мере, так считают правоохранители. По данным следствия, Л. Галинис воспользовался своими полномочиями и влиянием, получив взятку в размере не менее 1 000 евро от неназванного бизнесмена. Последний был заинтересован в том, чтобы Klaipėdos šventės заключили с его компанией контракт на поставку соответствующего оборудования для праздника. Предполагается, что договор был составлен таким образом, что победить в конкурсе на выполнение таких работ должен был конкретный предприниматель. Общая стоимость соглашений – свыше 47 000 евро.

Упомянутый бизнесмен также является подозреваемым.

Напомним, Л. Галинис приступил к работе на посту директора Klaipėdos šventės в середине июня, но уже 1 сентября подал прошение об увольнении.

Мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас посчитал, что руководитель с задачей справился и поблагодарил его за качественную работу.

Стоит отметить, что назначение Л. Галиниса на должность главы предприятия сразу вызвало вопросы у некоторых политиков, общественников и журналистов. Во-первых, до этого момента он работал помощником президента Гитанаса Науседы. Во-вторых, на выборах он был активно вовлечен в избирательную кампанию и работал вместе с женой мэра Клайпеды Ингой Грубляускене. Последняя возглавляла предвыборный штаб Г. Науседы в Клайпеде.

Когда Л. Галинис получил пост директора Klaipėdos šventės, он позаботился о трудоустройстве бывших коллег по штабу – Аудроне Юшкявичене и Вайвы Брадульскене. Сегодня на предприятии они уже не работают.

Следствие ведет правление ССР Клайпеды. Самим расследованием руководят прокуроры Вильнюсской окружной прокуратуры из отдела по борьбе с коррупцией и организованными преступлениями.