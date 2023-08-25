"Не читать в Висагинасе совершенно невозможно: директор библиотеки об интеграции беженцев, библиотеке будущего и "отмене русской классики"

"И очень сильный английский язык. Потому что многие уезжают жить за границу, летом приезжают сюда (поэтому посетителей летом больше), и литература на английском стала востребована. Основной фонд у нас на литовском, затем идет новая русскоязычная литература. Важно, чтобы фонд современной литературы формировался по вкусу наших читателей, и мы здесь обязательно учитываем общественное мнение. Это многообразный фонд, в том числе и на украинском языке. Сейчас это важно для наших украинских жителей",— поясняет Ольга Мельник.

На сегодняшний день во взрослом отделении Висагинской публичной библиотеки 71% читающих на русском языке — в детском отделении это уже 45%. Согласно требованиям программы, как поясняет директор библиотеки Ольга Мельник, молодое поколение читает на двух языках.

Поэтому современная библиотека — это и центр культуры, и стильные яркие комиксы, и интерактивные компьютерные программы, с помощью которых, например, дети учатся эмпатии и принимать своих ровесников с недугами. А после начала полномасштабной войны России против Украины и приезда украинских беженцев в Висагинас , библиотека еще и стала полноценной площадкой интеграции.

"Современная литература настолько красочная, что не читать невозможно. Да и не читать в Висагинасе совершенно невозможно. Причем это литература высокого уровня, современная переводная литература. Сейчас говорят о том, что дети не читают. Но дети не читают книги именно по устаревшим спискам в школе. Тем не менее, многие приходят с этими списками до сих пор, и мы пробуем посоветовать плюс к этому литературу современную, которую дети с удовольствием не просто читают, и проглатывают: это комиксы, это манга. Именно по рекомендациям подростков были закуплены эти книги", — рассказывает Ольга Мельник.

Современная библиотека — это синтез и многообразие различных услуг, вплоть до решения социальных вопросов. Так, в Висагинской библиотеки проходит цикл семинаров с ассоциацией "Дети есть дети", задача которых укрепить связь между родителями и детьми-подростками. И в рамках этой работы получается иначе взглянуть на стереотип, что дети в 21 веке не читают. Дети читают. Просто не то, что было принято читать десятилетия назад.

"Мы гордимся нашими корнями, и что мы можем передать наши знания"

"У нас в Висагинасе и так была очень сильная украинская диаспора. И сейчас, в связи с сегодняшней ситуацией, у нас в центре регистра, если я не ошибаюсь, 700 новых граждан. Поэтому мы столкнулись с таким вызовом, что надо обеспечить чтение как и детям, так и взрослым. И сейчас мы уже можем предложить качественный фонд литературы и на русском, и на украинском языке.

В нашем проекте сейчас 30 украинских семей. Это женщины с детьми: потому что мужчина остаются там, а женщины с детьми приезжают. Поэтому вот на них в основном мы ориентируемся. И когда была первая встреча по проекту, мы предложили им книги, которые у нас есть. Это 111 новых наименований", — рассказывает Ольга Мельник.

В рамках мастер-классов и семинаров сотрудники библиотеки и украинские гости изучают традиции друг друга, ищут общее в национальных костюмах и культуре в целом.