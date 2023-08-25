"Не читать в Висагинасе совершенно невозможно: директор библиотеки об интеграции беженцев, библиотеке будущего и "отмене русской классики"

Поэтому современная библиотека — это и центр культуры, и стильные яркие комиксы, и интерактивные компьютерные программы, с помощью которых, например, дети учатся эмпатии и принимать своих ровесников с недугами. А после начала полномасштабной войны России против Украины и приезда украинских беженцев в Висагинас, библиотека еще и стала полноценной площадкой интеграции.
"Дети не читают книги по устаревшим спискам в школе"
На сегодняшний день во взрослом отделении Висагинской публичной библиотеки 71% читающих на русском языке — в детском отделении это уже 45%. Согласно требованиям программы, как поясняет директор библиотеки Ольга Мельник, молодое поколение читает на двух языках.
"И очень сильный английский язык. Потому что многие уезжают жить за границу, летом приезжают сюда (поэтому посетителей летом больше), и литература на английском стала востребована. Основной фонд у нас на литовском, затем идет новая русскоязычная литература. Важно, чтобы фонд современной литературы формировался по вкусу наших читателей, и мы здесь обязательно учитываем общественное мнение. Это многообразный фонд, в том числе и на украинском языке. Сейчас это важно для наших украинских жителей",— поясняет Ольга Мельник.
Современная библиотека — это синтез и многообразие различных услуг, вплоть до решения социальных вопросов. Так, в Висагинской библиотеки проходит цикл семинаров с ассоциацией "Дети есть дети", задача которых укрепить связь между родителями и детьми-подростками. И в рамках этой работы получается иначе взглянуть на стереотип, что дети в 21 веке не читают. Дети читают. Просто не то, что было принято читать десятилетия назад.
"Современная литература настолько красочная, что не читать невозможно. Да и не читать в Висагинасе совершенно невозможно. Причем это литература высокого уровня, современная переводная литература. Сейчас говорят о том, что дети не читают. Но дети не читают книги именно по устаревшим спискам в школе. Тем не менее, многие приходят с этими списками до сих пор, и мы пробуем посоветовать плюс к этому литературу современную, которую дети с удовольствием не просто читают, и проглатывают: это комиксы, это манга. Именно по рекомендациям подростков были закуплены эти книги", — рассказывает Ольга Мельник.
"Мы гордимся нашими корнями, и что мы можем передать наши знания"
"У нас в Висагинасе и так была очень сильная украинская диаспора. И сейчас, в связи с сегодняшней ситуацией, у нас в центре регистра, если я не ошибаюсь, 700 новых граждан. Поэтому мы столкнулись с таким вызовом, что надо обеспечить чтение как и детям, так и взрослым. И сейчас мы уже можем предложить качественный фонд литературы и на русском, и на украинском языке.
В нашем проекте сейчас 30 украинских семей. Это женщины с детьми: потому что мужчина остаются там, а женщины с детьми приезжают. Поэтому вот на них в основном мы ориентируемся. И когда была первая встреча по проекту, мы предложили им книги, которые у нас есть. Это 111 новых наименований", — рассказывает Ольга Мельник.
В рамках мастер-классов и семинаров сотрудники библиотеки и украинские гости изучают традиции друг друга, ищут общее в национальных костюмах и культуре в целом.
"Очень красивый проект сейчас у нас проходит для беженцев из Украины, вместе с Министерством труда и социальной защиты. Мы обучаем нашим традициям, показываем самые красивые места. Как раз сейчас год Аукштиайтии, и мы попросили наших друзей привезти национальные костюмы. Искали связь с вышиванкой. В целом, это успешная ранняя интеграция беженцев. Не каждый гражданин Литвы умеет повязывать нуометас (повойник), а наши украинские гости умеют. Мы гордимся нашими корнями, и что мы можем передать наши знания. В следующий раз будем печь шакотис. По сути, мы придумали такой социокультурный мост, благодаря которому нашли себе и партнеров в Украине тоже, с которым будем продолжать сотрудничество.
С нами сейчас сотрудничает ассоциация "Счастливые дети", которая помогала беженцам, только что приехавшим и пока не сумевшим сориентироваться. Это культурная интегрирование, социальной интегрирование. И сейчас я думаю, что все наладится".
"Безусловно, ни у кого нет намерения отказываться от русских писателей и от классики"
С началом полномасштабной войны России против Украины в Литве началась дискуссия, и последовавшая за ней череда переименований учреждений и улиц, связанных с русскими деятелями. Так, например, Русский драматический театр Литвы переименовали в Вильнюсский старый театр, а литературный музей Александра Пушкина превратился в музей-усадьбу Маркучяй. Как дело обстоит в стенах Висагинской библиотеки? Повлияла ли современная повестка на отношение к творчеству писателей, творивших в минувшие столетия?
"Мы очень внимательно сейчас относимся к фонду. Регулярно его инспектируем, чтобы наш фонд соответствовал современным тенденциям. Безусловно, отказываться от русских писателей, от классики, нет такого намерения ни у кого. Не хотелось бы, конечно, не моя компетенция, наверное, погружаться в политическую сферу, но как человек с гуманитарным образованием я глубоко уважаю произведение Пушкина и Лермонтова. Это классика, которая в нашей библиотеке остается по программам. Она читается, поэтому и в библиотеке ее обнаружить можно. Спрос на эти книги есть", — поясняет Ольга Мельник.
Сегодня, совсместно со стратегическим отделом самоуправления, разрабатывается новая концепция усовершенствования библиотеки. Есть вариант как и реновации старого здания, так и создание нового пространства.
"Сейчас собираются такие фокус группы: во-первых, жители решают, где они хотели бы видеть библиотеку. Во-вторых, с самоуправлением мы советуемся, как это лучше сделать, в какие фонды лучше подавать заявки. Идет работа над концепцией, какая будет библиотека, как она будет выглядеть, какая у нее будет площадь, какие у неё будут пространства.
Поэтому, безусловно, я думаю, что через несколько лет, когда к нам приедете писать о городе, мы сможем пригласить вас в библиотеку, которая будет отвечать тем тенденциям, о которых мы говорили".