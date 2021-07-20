"Сокращавшееся до этого количество вспышек последние три недели остается неизменным. Иными словами, кривая не опускается вниз с такой скоростью, с какой опускалась раньше, поэтому определенные признаки опасности есть. Чтобы мы увидели более благоприятные тенденции, необходимо ускоренное вакцинирование. Мы призываем людей не ждать осени, не мешкать и не дать вирусу поводов парализовать нашу жизнь", - указано в сообщении НЦОЗ.
Как утверждает центр, в конце прошлой неделе фиксировалось 16 активных вспышек, тогда как неделю назад таких вспышек было 18.
По словам специалистов НЦОЗ, больше всего активных вспышек зарегистрировано в секторах производства и торговли.
Также на прошлой неделе зарегистрирована одна вспышка в лечебном учреждении, а неделю назад таких вспышек было зарегистрировано три.
Вспышка - это резкое распространение заразного заболевания, два и более связанных между собой случая заболевания в отношении времени и места. НЦОЗ подчеркивает, что на карту вспышек заболевания внутри семьи не наносятся.
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