"Сокращавшееся до этого количество вспышек последние три недели остается неизменным. Иными словами, кривая не опускается вниз с такой скоростью, с какой опускалась раньше, поэтому определенные признаки опасности есть. Чтобы мы увидели более благоприятные тенденции, необходимо ускоренное вакцинирование. Мы призываем людей не ждать осени, не мешкать и не дать вирусу поводов парализовать нашу жизнь", - указано в сообщении НЦОЗ.

Как утверждает центр, в конце прошлой неделе фиксировалось 16 активных вспышек, тогда как неделю назад таких вспышек было 18.

По словам специалистов НЦОЗ, больше всего активных вспышек зарегистрировано в секторах производства и торговли.

Также на прошлой неделе зарегистрирована одна вспышка в лечебном учреждении, а неделю назад таких вспышек было зарегистрировано три.

Вспышка - это резкое распространение заразного заболевания, два и более связанных между собой случая заболевания в отношении времени и места. НЦОЗ подчеркивает, что на карту вспышек заболевания внутри семьи не наносятся.