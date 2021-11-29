НЦОЗ: в школах Литвы растет заболеваемость коронавирусом

"На прошлой неделе появились активные очаги COVID-19 в образовательных учреждениях. Зарегистрированы 365 активных очагов, неделей ранее их было 250. Хотя пауза в учебном процессе способствовала стабилизации положения, количество сначала очагов уменьшилось, а сейчас снова растет, но ока не планируется вносить коррекции в учебный процесс", – сказала Петравичене.
"Сам рост числа случаев COVID-19 после каникул в школах - нормальный процесс, поскольку еще не у всех есть иммунитет", – заметила специалист.
По ее словам, больше всего новых случаев фиксируют в начальной школе, в основной и в гимназиях, это около 81% всех случаев.
В детских садах фиксируется почти 19% очагов от общего их числа.
Больше всего заболеваний фиксируется в Каунасском, Вильнюсском и Шяуляйском округах.
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