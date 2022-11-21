НЦОЗ: в Литве растет заболеваемость гриппом и респираторными заболеваниями

Как говорится в сообщении НЦОЗ, 14-20 ноября общий показатель заболеваемости указанными заболеваниями достиг 707,9 случая на 100 тыс. жителей, на предыдущей неделе (7-13 ноября) он был ниже – 672,4 случая на 100 тыс. жителей.

Сравнивая данные прошлой и предыдущей недели, заметно, что число случаев гриппа и ОРВИ увеличилось, а число случаев COVID-19 уменьшилось.

По данным НЦОЗ, самый низкий уровень заражения этими заболеваниями на прошлой неделе был зарегистрирован в Утенском уезде, а самый высокий – в Каунасском.

За прошедшую неделю в больницы страны с гриппом были госпитализированы 18 человек, из них 16 относились к возрастной группе от 0 до 17 лет, с 7 по 13 ноября с гриппом был госпитализирован 1 взрослый.