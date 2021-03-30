В домах соцопеки до начала вакцинации фиксировались очаги заболевания, с которыми связывались десятки случаев коронавируса.
"Заметно сократившееся число очагов в домах соцопеки, где зачастую проживают наиболее уязвимые для коронавирусной инфекции люди, - та тенденция, которая позволяет говорить об ожидавшихся признаках улучшения ситуации", - сказала для пресс-релиза временная глава НЦОЗ Гедре Алексене.
По данным Центра, больше всего активных очагов, в которых за последние две недели регистрировались новые случаи COVID-19, фиксировались в учебных и лечебных учреждениях - 46 и 42 соответственно.
По сравнению с предыдущей неделей, по словам эпидемиологов, такое число очагов в этих учреждениях остается стабильным.
Специалисты также говорят, что заметное распространение COVID-19 фиксируется на предприятиях торговли и мебельного производства. На минувшей неделе зафиксировано 26 вспышек на предприятиях, тогда как на предыдущей неделе - 14.
В общей сложности в стране сейчас зарегистрировано 276 очагов и почти 2,2 тыс. связанных с ними случаев.
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