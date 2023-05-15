НЦОЗ: увеличилась заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

По данным НЦОЗ, за 19-ую неделю года общая заболеваемость составила 561,6 случая на 100 тыс. жителей. Неделей ранее – 480,1 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.

Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе фиксировались: в Паневежисе – 894,5 случая на 100 тыс. жителей, в Шяуляе – 877,27 случая на 100 тыс. жителей, Кедайнском районном самоуправлении – 864,56 случая на 100 тыс. жителей.

Сравнивая показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 за 19-ую неделю с предыдущей неделей, фиксируется, что количество заболеваний гриппом снизилось, а ОРВИ и COVID-19 – повысилось.

По данным НЦОЗ, 8-14 мая из-за гриппа были госпитализированы 5 человек, из которых 3 несовершеннолетние (9 человек на 18-й неделе, из которых 7 были несовершеннолетние).

По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 19-ю неделю текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 37 образцов, из них 5 образцов содержали грипп типа В.