2024.08.24 07:04

НЦОЗ: путешествующие в экзотические страны рискуют заразиться холерой

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vibrio bakterija. CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. /CDC/ Janice Haney Carr asociatyvi nuotr.
Vibrio bakterija. CDC/Dr. Edwin P. Ewing, Jr. /CDC/ Janice Haney Carr asociatyvi nuotr.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминает тем, кто планирует поездки в зарубежные страны, особенно тем, кто хочет посетить экзотические страны Африки или Южной Азии, что они могут заразиться холерой.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за первые шесть месяцев этого года во всем мире был зарегистрирован 247 071 случай заболевания холерой, в том числе 2121 смертельный.

Больше всего случаев холеры в этом году зафиксировано в Афганистане, Пакистане, Демократической Республике Конго, Сомали и Коморских Островах.

НЦОЗ напоминает, что холера – опасное инфекционное кишечное заболевание. Оно передается фекально-оральным путем, обычно через загрязненную воду, морепродукты, а также пищу, зараженную после приготовления, в результате неправильного хранения или когда ее готовят инфицированные или больные холерой люди.

Инкубационный период холеры длится от нескольких часов до пяти дней. У некоторых инфицированных заболевание протекает легко: отсутствие симптомов или легкий понос, но может развиться тяжелое течение заболевания с тяжелым водянистым поносом, похожим на рисовый отвар (фекалии имеют рыбный запах), и рвотой, вызывающей большую потерю жидкости организма и соли.

НЦОЗ отмечает, что перед поездкой необходимо выяснить, от каких заболеваний нужно или рекомендуется сделать прививку.

„После прививки от холеры создается кратковременный иммунитет и 100-процентная защита не достигается, поэтому очень важно соблюдать другие профилактические меры, которые помогают предотвратить заражение этим заболеванием“, - рекомендует представитель НЦОЗ.

Также отправляющимся в эндемичные по холере страны рекомендуется пить только кипяченую или обеззараженную хлором воду, бутилированные или пакетированные напитки, а кубики льда – только убедившись, что они приготовлены из чистой воды.

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