По данным ВОЗ, в 2021 г. зарегистрировано 247 млн случаев заражения малярией, из них около 600 тыс. – с летальным исходом. Заразиться малярией можно более чем в 100 странах. Это заболевание широко распространено в тропических и субтропических регионах: Африке, Азии, Латинской Америке. 95 проц. всех заболеваний и летальных исходов приходится на африканский регион. Более половины из них – в Нигерии, Демократической Республике Конго, Нигере и Танзании.

В 2012-2022 гг. было зарегистрировано 58 случаев малярии. Трое заболевших тропической малярией скончались. Большинство заболевших посещали страны Африканского континента по работе или в учебных целях.

"Ежегодно в Литве регистрируются завозные случаи малярии. Причина заражения — нерегулярное использование или неиспользование противомалярийных препаратов до или во время поездки, недостаточная индивидуальная защита от комаров", — отмечается в пресс-релизе.