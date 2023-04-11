По данным НЦОЗ, за прошлую неделю общая заболеваемость составила 793,6 случая на 100 тыс. жителей. На предыдущей неделе (27 марта – 2 апреля) – 917,7 случая на 100 тыс. жителей, сообщается в пресс-релизе.
Самые высокие показатели заболеваемости на прошлой неделе (3-9 апреля) фиксировались: в Шилутском районе – 1 359,20 случая на 100 тыс. жителей, в Кедайнском районе – 1 267,73 случая на 100 тыс. жителей, Паневежисе – 1 223,34 случая на 100 тыс. жителей.
Эпидемический уровень заболеваемости (более 1,5 тыс. случаев на 100 тыс. жителей) три недели подряд не превышался ни в одном самоуправлении.
По данным НЦОЗ, на прошлой неделе (14 неделя года) из-за гриппа были госпитализированы 74 человека (70 человек на 13-й неделе), большинство из них – дети до 17 лет. На прошлой неделе в отделениях интенсивной терапии лечились 2 несовершеннолетних.
По данным Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем, за 13-ю неделю текущего года у пациентов с симптомами ОРВИ было взято в общей сложности 42 образца, из них 33 образца содержали грипп типа В.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в Европе на 13-й неделе этого года из 35 495 проб, взятых на выявление вируса гриппа, 2 588 оказались положительными (тип B составил 79 проц., тип А – 21 проц.).
При появлении подобных гриппу симптомов (жар, кашель, боль в горле, головная боль, боль в суставах и т. д.) следует обратиться к семейному врачу.
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