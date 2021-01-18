НЦОЗ: COVID-19 в Литве все еще больны почти 3,8 тыс медработников

Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября.

"Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.

По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерли 18 медиков.