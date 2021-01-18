НЦОЗ: COVID-19 в Литве все еще больны почти 3,8 тыс медработников

Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября.
"Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.
По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерли 18 медиков.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва призывает ЕС ввести санкции в отношении России из-за задержания Навального (93)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Анализ пандемии в Литве: если отказаться от некоторых ограничений, результата придется ждать на месяц дольше (13)
По данным за 14 января, в Литве наблюдается улучшение...
МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну Киркорову (9)
Министерство иностранных дел ( МИД ) предлагает...
Прогноз этнолога на оставшуюся часть зимы и март: что нас ждет
В конце зимы этнолог, профессор, доктор естественных...
В Литве меняется порядок обучения: некоторые дети уже на этой неделе вернутся в школы (22)
Дети , которые в процессе удаленного обучения...