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COVID-19 в Литве все еще больны 3794 медицинских работника, информировал в понедельник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ).
НЦОЗ: COVID-19 в Литве все еще больны почти 3,8 тыс медработников
© Vidmantas Balkūnas

Как сказала BNS представитель НЦОЗ Юстина Петравичене, абсолютное большинство случаев у медиков выявлено во время второй волны коронавируса - за период с сентября.

"Сейчас все еще больны 3794 медика. За весь период пандемии COVID-19 подтвержден более чем у 12 тыс. медицинских работников. До сентября было зарегистрировано почти 500 случаев заражения специалистов в области здравоохранения", - сказала она.

По данным центра, в Литве за весь период пандемии от коронавируса умерли 18 медиков.

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