Исследование было проведено во второй раз. Его цель – оценка, как власти города заботятся о жителях и путешественниках.

Для подготовки рейтинга специалисты изучают семь факторов: уровень загрязнения, здравоохранение, безопасность, уровень преступности, количество солнечных часов, ожидаемая продолжительность жизни и количество жителей с проблемой избыточного веса. По результатам составляют рейтинг.

Как выглядит 20-ка самых здоровых городов мира:

1 Валенсия (Испания)

2 Мадрид (Испания)

3 Канберра (Австралия)

4 Лиссабон (Португалия)

5 Токио (Япония)

​​​​​​​6 Цюрих (Швейцария)

​​​​​​​7 Вена (Австрия)

​​​​​​​8 Чиангмай (Таиланд)

​​​​​​​9 Аделаида (Австралия)

​​​​​​​10 Любляна (Словения)

11 Сингапур

12 Хельсинки (Финляндия)

13 Таллин (Эстония)

14 Порту (Португалия)

15 Вильнюс (Литва)

16 Брисбен (Австралия)

17 Барселона (Испания)

18 Маскат (Оман)

19 Рейкьявик (Исландия)

20 Загреб (Хорватия)