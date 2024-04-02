Названы лауреаты детской литературной премии, учрежденной Министерством образования Литвы

Как сообщили в министерстве, произведения Ю. Жилинскаса оценены за творческий взгляд на литовскую историю, мифологию и фольклор в современной детской литературе, а Э. Балютавичюте удостоилась награды за заслуги в популяризации детской литературы и чтения.

Премия вручается ежегодно по случаю Международного дня детской книги. Ее цель – оценка вклада образовательных, государственных или частных учреждений и лиц в популяризацию детской литературы, развитие эстетических, общечеловеческих и гражданских ценностей путем распространения оригинальных творческих инициатив. Размер премии равен базовому социальному пособию.

Лауреатами этой премии в свое время стали Кястутис Каспаравичюс, Витаутас В. Ландсбергис, Витауте Жилинскайте, Рамуте Скучайте, Виолета Пальчинскайте, Игне Зарамбайте, художница Зофия Вайнилайтене, Томас Диргела и многие другие детские писатели и популяризаторы чтения.