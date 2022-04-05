"Как на самом деле был убит Мантас Кведаравичюс. Не было никакой ракеты, попавшей в якобы его машину, на которой он бежал из плена. Российские военные захватили его и застрелили. Тело выбросили. Жена, рискуя жизнью, привезла останки в Литву", – пишет в фейсбуке драматург, писатель Марюс Ивашкявичюс. Он поделился сообщением украинской журналистки Альбины Львутиной, которая также сообщила, что убит режиссер был не 2 апреля, а раньше.
Львутина также написала, что перед убийством режиссер был взят в плен, а после его убийства тело просто "бросили".
"Он погиб не в машине от "попадания ракеты". Как написали СМИ. Его застрелили.
Но все подробности должна установить независимая экспертиза. Погиб Мантас не 2 апреля, как написали. В это время мы уже всеми силами пытались его вывезти", - сообщает Львутина.
Она также утверждает, что жена Кведаравичюса вывезла его останки через Россию, рискуя жизнью - чтобы это удалось, информацию, по словам журналистки, пришлось скрыть.
По ее словам, когда о смерти режиссера уже сообщил офис президента Владимира Зеленского, "его жена с гробом несколько часов стояла на выезде из России". Львутина утверждает, что машину "груз 200" с цинковым гробом пограничники досматривали "с особой ответственностью".
"Его героическая жена сделала невероятное. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы её саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было скрыть информацию. (...). Мы несколько дней рисковали каждую минуту. Мы бы могли никогда не увидеть Мантаса и его жену. Сейчас они уже в Литве", - написала Львутина.
Режиссер погиб в субботу в Украине, недалеко от Мариуполя, во время наступления российской армии.
Кведаравичюс (1976 года рождения) в 2011 году создал получивший награды документальный фильм "Барзак" об истощенной войной Чечне и постоянных исчезновениях ее жителей. В 2016 году документальный фильм режиссера "Мариуполь" участвовал в Берлинском кинофестивале. Львутина сожалела, что он так и не успел снять продолжение последнего фильма.
В 2019 году его первый художественный фильм "Парфенон" попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля "Неделя кинокритиков".
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