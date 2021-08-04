Все эти изменения еще должно утвердить правительство Литвы.

В документе сказано, что "больничный не будут выплачивать непривитым лицам, заболевшим болезнью в связи с которой объявлен режим ЧС или карантин, за исключением тех случаев, когда человек не мог привиться по медицинским показаниям".

Также сказано, что представители определенных профессий в обязательном порядке должны прививаться от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС на государственном уровне или карантин, (за исключением тех случаев, когда человек не может привиться по медицинским показаниям), параллельно будет создан юридический механизм, который даст работодателю возможность решать вопрос отстранения работника от занимаемой должности если он не выполняет это требование".

Если непривитый человек работает в той сфере, где вакцинация от инфекционной болезни, из-за которой объявлен режим ЧС или карантин, обязательное тестирование оплачивает работник или работодатель. Государство больше такие тесты оплачивать не будет.

Напомним, что в Латвии работодателям дали право увольнять работников из списка профессий, представители которых должны прививаться в обязательном порядке, если они этого не делают и работник не может работать удаленно или его нельзя перевести на другую позицию.

Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Эвалда Шишкаускене сказала, что она одобрила бы похожий порядок.

"Только, может быть, без жесткого увольнения", – прибавила она.