Наводнение в Шилуте: решается вопрос доставки детей в школу

Люди в затопленных деревнях нуждаются даже в питьевой воде, ведь затоплены и колодцы, вода в них загрязнена.

"Хуже всего, что под водой - лед. Сейчас как раз дядя ушел, должен вернуться – он пошел к маме", – сказал еще один местный житель.

"Наверное, не стоят в воде, но точно не знаю... А если ночью уровень воды поднимется... Завтра-послезавтра нам с мужем на работу. Вот сегодня выходной, поэтому идем", – сказала собеседница.

"Сейчас пойду в усадьбу за комбинезоном, тогда отправлюсь в деревню", – сказала женщина. Она идет за оставшимися в деревне собаками.

В деревне Жальгиряй около 10 домов, все они затоплены. Люди просили помощи у власти - нужны резиновые сапоги, но выйти из дома можно только в рыболовных штанах – уровень воды на дороге около 1 м.

"Ситуация такая - в доме на кухне вода - 10 см, во дворе – до 50 см. Но топим печку, не холодно", – сказал мужчина.

"Если мы узнаем, что нужна вода, купим или Šilutės vandenys доставит в емкостях", – сказал ответственный за помощь жителям Дарюс Эндзялис.

Вода очень редко затапливает дорогу в деревню Палечай.

"Хуже всего, что нам не на чем переправлять людей, эстакада есть, я звонил в Литовскую дирекцию автомобильных дорог, но там никто ничего не знает. Не знаю, будем решать, есть пятеро детей, которым надо в школу каждый день, есть фермеры", – сказал мэр Шилуте Витаутас Лауринайтис.

Возможно, обратятся за помощью к пожарным-спасателям. Проблема в том, что уровень воды постоянно повышается.

"В 8 ч. утра около Шилининкай в Немане уровень воды поднялся на до 1,5 м – это сильный скачок, в других реках, например, в Лейте, около Кулинай – на 0,5 м, в Атмате и Русне - на 0,5 м, но тут низовье, значит, уровень еще может подняться", – сказал мэр.