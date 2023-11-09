Наводнение настигло Клайпеду: некоторые улицы полностью затоплены

 
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Danėje ties Klaipėda – stichinis vandens lygis
Danėje ties Klaipėda – stichinis vandens lygis
Наводнение захватило и Клайпеду. Уровень воды в реке Дане около Клайпеду достиг стихийного показателя – в 11.30 ч. он составил 289 см (допустимый максимум – 280 см).

Сейчас проблемы фиксируются в северной части города – трудно проехать по ул Ветеринариёс и Балтиёс 7-ои, около перекрестка этих улиц стоят знаки, запрещающие проезд.

Начались проблемы и в садах Лайстай – по дороге под виадуком проехать уже нельзя, затоплена подстанция, о ситуации информирована компания ESO.

"Мы внимательно следим за ситуацией со вчерашнего дня, быстрое повышение уровня воды фиксировалось ночью. Специалисты муниципалитета с раннего утра ездили в самые проблемные места, чтобы оценить ситуацию. Пока мы не спешим с объявлением экстремальной ситуации, но находимся в дежурном режиме", – сказал глава администрации муниципалитета Андрюс Жукас.

Между тем в четверг утром мэр Кретингского района Антанас Калнюс рассказал, что в Кретинге ситуация стабилизировалась.

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