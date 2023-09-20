Навицкас: после предложений министерства бастовать пожелало еще больше учителей

"Текущие предложения министерства неуважительны к учителям. Я сказал министерству отнестись к предложениям ответственно, потому что эти предложения могут спровоцировать еще большую реакцию, к забастовке может присоединиться еще больше учителей – и именно это и произошло. Учителя, которые оценили предложения, определенно планируют бастовать", - сказал Elta А. Навицкас.
Он утверждает, что в пятницу примет участие во встрече с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом. А. Навицкас надеется услышать, какие средства будут использованы для сокращения классов и какова структура штата учителя.
Представитель учителей говорит, что не отступит от высказанного требования повысить зарплаты учителей на 56 процентов.
"Наше предложение – поднять зарплату учителям на 56 процентов, чтобы достичь той общей цели, о которой мы договорились, и о которой договорились все партии. Теперь вопрос в том, как и когда gравительство это осуществит. Мы выслушаем их предложения", - сказал А. Навицкас.
Разрешения на проведение пикета пока не выданы
На прошлой неделе А. Навицкас, обратившийся в Вильнюсское городское самоуправление за разрешением на пикеты, сообщил, что в настоящее время согласовываются детали забастовки у Министерства образования, науки и спорта (МОНС) и Сейма.
"Мы согласовываем, вчера я не смог присоединиться, потому что был на переговорах. Что-то там застряло, так что завтра будет еще одна встреча. Меня пригласили обязательно присоединиться, поэтому я обязательно присоединюсь, и мы постараемся выяснить, что мешает организовать пикет", - сказал он.
Вильнюсское городское самоуправление сообщило Elta, что они все еще обсуждают такие аспекты пикета, как количество людей, время и продолжительность.
Из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.
В состоявшемся в пятницу предупредительной забастовке участие приняли около 5 тыс. учителей и 228 образовательных учреждений.