Навицкас: после предложений министерства бастовать пожелало еще больше учителей

"Текущие предложения министерства неуважительны к учителям. Я сказал министерству отнестись к предложениям ответственно, потому что эти предложения могут спровоцировать еще большую реакцию, к забастовке может присоединиться еще больше учителей – и именно это и произошло. Учителя, которые оценили предложения, определенно планируют бастовать", - сказал Elta А. Навицкас.

Он утверждает, что в пятницу примет участие во встрече с министром образования, науки и спорта Гинтаутасом Якштасом. А. Навицкас надеется услышать, какие средства будут использованы для сокращения классов и какова структура штата учителя.

Представитель учителей говорит, что не отступит от высказанного требования повысить зарплаты учителей на 56 процентов.

"Наше предложение – поднять зарплату учителям на 56 процентов, чтобы достичь той общей цели, о которой мы договорились, и о которой договорились все партии. Теперь вопрос в том, как и когда gравительство это осуществит. Мы выслушаем их предложения", - сказал А. Навицкас.