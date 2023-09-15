Навицкас обещает обнародовать записи, на которых руководители школ оказывают давление на педагогов

"Руководители просят (учителей) исключить себя из списков бастующих. У нас пока нет записей, но мы их запросили. Каковы подробности разговора, тогда, возможно, мы узнаем... Мы планируем сделать эти записи и предать огласке. Может быть, в социальных сетях", - рассказал "Žinių radijas" глава профсоюза учителей, объявившего в пятницу предупредительную забастовку.
В четверг Навицкас также утверждал, что учителя, планирующие бастовать, сталкиваются с психологическим давлением.
В пятницу он повторил – это давление совпало с высказанными премьер-министром Ингридой Шимоните сомнениями относительно количества учителей, которые намерены участвовать в забастовке.
"Это странным образом совпало с заявлением премьер-министра о том, что она не верит, что так много учителей объявят забастовку. И вдруг каким-то образом нам стало поступать очень много звонков из Вильнюса... Очень активно приглашали некоторых руководителей поговорить, повлиять, чтобы они отказались от забастовки. Мы рады, что большинство из них выстояли, мы также рады за тех руководителей, которые этого не сделали", - сказал Навицкас в пятницу утром, не исключая возможности того, что Шимоните сама пыталась оказать давление на учителей по поводу забастовки.
"Либо премьер не знает масштабов недовольства и ее плохо информируют, либо это делается намеренно, в попытке повлиять на учителей, которые полны решимости объявить забастовку", - заявил председатель Профсоюза работников образования.
Со своей стороны, Минобразования отвергает подобные обвинения председателя профсоюза.
"Министерство не имеет возможности и не оказывает давления ни на муниципалитеты, ни на руководителей школ, школы не подчиняются министерству", - сказали в четверг представители Министерства образования, науки и спорта.
В пятницу состоялась предупредительная забастовка учителей, в которой, по словам Навицкаса, должны были принять участие около 5000 учителей. По словам Навицкаса, в пятницу бастовали 228 учебных заведений. Педагоги бастовали во время первых двух уроков.
Напомним, что из-за разногласий относительно более быстрого повышения зарплат Литовский профсоюз работников образования (ЛПСРО) принял решение 15 сентября объявить предупредительную, а с 29 сентября – фактическую забастовку.