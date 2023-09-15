Навицкас обещает обнародовать записи, на которых руководители школ оказывают давление на педагогов

"Руководители просят (учителей) исключить себя из списков бастующих. У нас пока нет записей, но мы их запросили. Каковы подробности разговора, тогда, возможно, мы узнаем... Мы планируем сделать эти записи и предать огласке. Может быть, в социальных сетях", - рассказал " Žinių radijas " глава профсоюза учителей, объявившего в пятницу предупредительную забастовку.

"Это странным образом совпало с заявлением премьер-министра о том, что она не верит, что так много учителей объявят забастовку. И вдруг каким-то образом нам стало поступать очень много звонков из Вильнюса... Очень активно приглашали некоторых руководителей поговорить, повлиять, чтобы они отказались от забастовки. Мы рады, что большинство из них выстояли, мы также рады за тех руководителей, которые этого не сделали", - сказал Навицкас в пятницу утром, не исключая возможности того, что Шимоните сама пыталась оказать давление на учителей по поводу забастовки.