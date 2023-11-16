Науседене: вузы Литвы и Украины имеют многолетний опыт сотрудничества

Конференция "Высшее образование в турбулентные времена: путь к европейскому сетевому взаимодействию и интеграции" была организована Академией просвещения Университета им. Витаутаса Великого совместно с партнерами – Администрацией президента Литовской Республики, посольством Украины в Литве и Украинским центром. Участников конференции также поприветствовала первая леди Украины Елена Зеленская, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Президентуры.
"Цель конференции, направленная на поиск новых возможностей для высших учебных заведений в создании единого европейского образовательного и научно-исследовательского пространства, является и важной, и своевременной. Анализ поля проблем, стоящих перед человечеством, необходим и актуален. Совершенно очевидно, что в сложном сегодняшнем контексте, особенно в условиях обострения геополитических конфликтов, нам необходимо совместно развивать академическую мысль, укреплять университетское сотрудничество в поиске конструктивных противовесов деструкции в мире", - сказала Д. Науседене в своем видеообращении.
Первая леди отметила, что высшие учебные заведения Литвы и Украины имеют многолетний опыт сотрудничества.
По словам Д. Науседене, сегодня необходим глубокий академический анализ с целью укрепления гуманитарной перспективы интеграции Украины в Европейский союз.
"Я верю, что мы способны найти уникальные, нестандартные комплексные интеграционные решения, конструктивные формы сотрудничества, инновационные межкультурные гуманитарные инициативы. Деятельность Украинского центра в Вильнюсе – одна из них", - сказала Д. Науседене.
Супруга президента пожелала сообществу Украинского центра, значительную часть которого составляют молодые люди – школьники, студенты, молодые специалисты, – использовать свой интеллектуальный потенциал, генерировать идеи, продолжать поиск возможных решений и развивать дискуссии о своем личном будущем и будущем Украинского государства в Европейском союзе, в мировой семье демократических свободных государств.
Д. Науседене поблагодарила ректора Университета им. Витаутаса Великого профессора Юозаса Аугутиса и его команду за надежное партнерство и творческое развитие совместных инициатив, посла Украины Петра Бешту – за мудрость и объединяющее, активное сотрудничество, направленное не только на то, чтобы украинская община в Литве имела свой дом, но и чтобы постоянными усилиями всех соучредителей укреплять этот дом как живой международный интеллектуальный центр.
Как указывается в сообщении, благодарность также была выражена другим послам, пребывающим в Литве, институтам культуры, международным учреждениям и организациям, которые присоединились к платформе международного партнерства в Литве, опирающейся на принципы доброжелательности, межкультурные достижения и межкультурные обмены, за искреннюю поддержку своим опытом и ресурсами.
"Сотрудничество Украинского центра с дипломатическим корпусом, институтами культуры стран ЕС в Литве, международным академическим и образовательным сообществом, молодежью является важным вкладом в успешный процесс подготовки Украины к членству в ЕС даже, к сожалению, в более сложных сейчас геополитических условиях", - отметила Д. Науседене.
Украинский центр был создан по инициативе первых леди Литвы и Украины с целью создания для украинской общины в Литве открытого пространства для культуры, образования и оказания общественных услуг.
Учредителями Центра являются Администрация президента Литовской Республики, Университет им. Витаутаса Великого и посольство Украины в Литве.
Центр открыл свои двери для посетителей в июне 2022 года. Одна из его главных задач – не только предоставить людям, покинувшим Украину, пространство, помогающее им успешно интегрироваться в Литве, но и создать для них возможность встречаться с соотечественниками, сохранять свою культуру, историю и идентичность, получать психологическую помощь, неформальное образование, культурные, социальные и другие необходимые услуги. Сегодня это культурно-образовательное пространство, открытое для международного сотрудничества.