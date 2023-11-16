Науседене: вузы Литвы и Украины имеют многолетний опыт сотрудничества

Центр открыл свои двери для посетителей в июне 2022 года. Одна из его главных задач – не только предоставить людям, покинувшим Украину, пространство, помогающее им успешно интегрироваться в Литве, но и создать для них возможность встречаться с соотечественниками, сохранять свою культуру, историю и идентичность, получать психологическую помощь, неформальное образование, культурные, социальные и другие необходимые услуги. Сегодня это культурно-образовательное пространство, открытое для международного сотрудничества.