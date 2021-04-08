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Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг призвал прививаться от коронавируса, когда подходит очередь, и помочь привиться близким старшего возраста, для которых вирус опаснее.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© LRPK

"Я убежден, что единственный надежный способ справиться с пандемией - массовая вакцинация. Это говорит наука, это показывает опыт других государств. Поэтому, дождавшись своей очереди, я без сомнений привился вакциной AstraZeneca. Из своего опыта могу сказать - вакцина не только защишает от вируса, но и помогает чувствовать себя в безопасности", - сказал президент.

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"Поэтому я призываю всех, когда подойдет ваша очередь, обязательно идите и вакцинируйтесь. Ради себя, ради своих близких, ради нашей Литвы", - призвал он.

По словам Г. Науседы, у Литвы достаточно вакцин и с каждой новой неделей их будет все больше, поэтому важно воспользоваться этой возможностью.

"Очень важно воспользоваться этой возможностью и как можно скорее сформировать иммунитет у общества. Мы вступаем в этап массовой вакцинации, и все больше людей, независимо от возраста, может получить прививку от вируса", - отметил Г. Науседа.

И все же он подчеркивает, что коронавирус наиболее опасен для людей старшего возраста, и призывает их активно прививаться.

По данным Департамента статистики, хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 в Литве привито более 415,9 тыс. человек. Привито 48% людей в возрасте 70-79 лет и 42% людей старше 80 лет.

В Литве сейчас вакцинируют приоритетные группы населения, а также работников, выполняющих важные для государства функции.

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