По словам главы государства, центральной власти следует прилагать больше усилий, чтобы информация доходила до людей.
"Сегодня информационная кампания, которая находится не в диспозиции самоуправлений, а в диспозиции центральной власти, должна быть активнее, больше ориентирована на людей, и не люди должна искать информацию, а информация должна находить людей", - сказал президент, посетивший в понедельник один из центров вакцинации в Каунасе.
Глава государства отметил, что "самоуправления возьмут на себя самое большое бремя в деле вакцинации", но центральная власть должна позаботиться об установлении надлежащей очередности и информировании.
Он также сказал, что и общественный телерадиовещатель должен уделять информационной кампании побольше внимания.
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