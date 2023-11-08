Науседа: 15-летний срок возврата переплаты ESO жителям – неприемлем

"Получается так, что те денюжки оказываются не там, где должны оказаться, но когда их надо вернуть законным владельцам денег, тогда сроки растягиваются до бесконечности.

Это действительно неприемлемо, и я думаю, что мы должны постараться, чтобы найти решения, при участии ГСРЭ, чтобы потребители эти деньги вернули как можно скорее", – заявил Г. Науседа журналистам во время своего визита в Паневежис в среду.

В октябре Государственный контроль (ГК) сообщил, что в 2018-2021 гг. один потребитель электроэнергии (включая физических и юридических лиц) переплатил за услуги по распределению электроэнергии в среднем по 88,8 евро – так как за этот период рентабельность инвестиций ESO была на 160,2 млн евро выше из-за меньших, чем планировалось, инвестиций в амортизируемое имущество.