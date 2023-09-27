Науининкай отмечает день района: состоится праздничное шествие

С 16 до 17 ч. пройдет праздничное шествие от перекрестка ул. Вишню и Шалткальвю по ул. Шалткальвю, Капсу, Паневежё и Пелесос до Парка рельсов (ул. Пелесос, 10). Во время шествия ненадолго будут останавливать движение транспорта, пишет madeinvilnius.lt.
В 17:00 ч. все участники праздника соберутся в Парке рельсов. Там ждут музыкальные выступления, детей угостят сахарной ватой и попкорном, публику будут веселить аниматоры.
Подробнее о мероприятии можно почитать здесь.
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