"(...) Мало кто участвует в программах профилактики, несмотря на то что, например, на программу профилактики рака шейки матки ежегодно тратится около 2 млн евро, но программа неэффективна, некачественна, в ней отсутствуют основные элементы эффективной программы, такие как, например, письменное приглашение каждой женщине целевой группы населения с указанием времени прибытия. Его, конечно же, можно менять, но все равно – с указанием места и времени", – заявила в пятницу телекомпании LRT научный сотрудник Института рака Рута Петраускайте-Эвератт.

По словам научного сотрудника, в Литве также нет реестра программ профилактики, в котором бы велся учет и накопление данных, рассылались повторные приглашения или, если человек не явился или были замечены изменения состояния здоровья, вызывался бы вновь.

"Нет мониторинга, контроля качества — эти программы неэффективны", — говорит Р. Петраускайте-Эвератт.

По мнению Р. Петраускайте-Эвератт, в Литве на сегодняшний день, пожалуй, самая эффективная программа – это программа профилактики рака предстательной железы, однако программы по профилактике рака большинства локальностей даже не осуществляются.

Несмотря на тот факт, что более 75 проц. случаев раковых заболеваний выявляются у лиц старше 65 лет, для некоторых целевых групп рекомендуется проводить профилактический скрининг гораздо раньше.