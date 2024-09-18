Натуралист рассказал, сколько будет длиться грибной сезон: тянуть с поездкой в лес не стоит

„Погода для роста грибов подходящая. В выходные в Варене прошел Праздник грибов, но грибов набрали немного. Этот год относится к не особенно грибным, если говорить о сентябре.
Литва страна маленькая, но количество грибов зависит от регионов. Где-то шли дожди, а где-то нет. Уже несколько лет Дзукия уступает первенство Жемайтии.
Более влажным регионом становится северная, северо-западная часть Литвы. Мы заметили, что именно в этих регионах собирают больше всего грибов“, – сказал Макавичюс.
По его словам, если прошли небольшие дожди, не значит, что завтра появятся грибы. Нужно время.
„Может, грибница не разрослась, может, похолодало. Сейчас подходящее время для сбора грибов. Осень не такая холодная, как была прежде, поэтому условия для грибов благоприятные“, – прибавил он.
По его словам, грибы сейчас растут разные.
„Сейчас растет особенно много видов грибов. Сейчас есть грибы, характерные для конца лета и начала осени: подосиновики, боровики, подберезовики, появляются опята, сыроежки, есть маслята.
Думаю, к концу сентября, началу октября подосиновиков и боровиков станет меньше. Сейчас доминируют не боровики, а подосиновики“, – сказал собеседник.
С середины сентября грибов станет меньше, поскольку похолодает.
„Если прошел дождь, ночи теплые, около 10 градусов, то грибы растут быстро, но быстро червивеют. Цикл ускорен. Позже грибов становится меньше, поскольку становится прохладнее. Грибы есть, но их не так много.
Кто хочет пособирать грибов, думаю, в этом месяце должен поспешить“, – сказал Макавичюс.
По его словам, через несколько недель появятся осенние грибы: грузди, рыжики и др.
По его словам, дольше всего растут лисички.
Макавичюс сказал, что сейчас самое время насладиться хорошей погодой на природе, полюбоваться мигрирующими птицами, пособирать грибы. Грибной сезон закрывается с наступлением заморозков.
Он заметил, что в смешанных лесах растет больше разнообразных грибов, а в сосновых борах – в основном боровики и лисички.
„Почва в борах быстрее пересыхает. А грибы нуждаются во влаге и тепле. В будущем регионы, где растут сосновые боры. Например, Дзукия.
Другие регионы – центральные, северные, северо-западные – становятся более грибные. Конечно, год на год не приходится. Этот год не плохой, но и не самый лучший. На юге Литвы пишут: „жемайтийцы, пришлите нам дождь“. Если бы прошел хороший дождь, то ситуация может измениться“, – сказал натуралист.