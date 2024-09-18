Натуралист рассказал, сколько будет длиться грибной сезон: тянуть с поездкой в лес не стоит

„Погода для роста грибов подходящая. В выходные в Варене прошел Праздник грибов, но грибов набрали немного. Этот год относится к не особенно грибным, если говорить о сентябре.

Литва страна маленькая, но количество грибов зависит от регионов. Где-то шли дожди, а где-то нет. Уже несколько лет Дзукия уступает первенство Жемайтии.

Более влажным регионом становится северная, северо-западная часть Литвы. Мы заметили, что именно в этих регионах собирают больше всего грибов“, – сказал Макавичюс.

По его словам, если прошли небольшие дожди, не значит, что завтра появятся грибы. Нужно время.