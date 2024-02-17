Натуралист рассказал о первых признаках весны: это не значит, что зима не вернется

"В Вильнюсе, на востоке Литвы нет ни снега, ни льда, а на северо-востоке снег еще лежит", – сказал натуралист.
По его словам, люди, увидев почки или бутоны, зачастую думают, что пришла весна, но обращать внимание надо на местные, а не привозные растения.
"Например, бутоны перелесок совсем не являются признаками весны, поскольку это не наше растение, а привозное. Скоро появятся крокусы, но и они привозные", – сказал натуралист.
Он заметил, что есть и реальные признаки весны: "Слышно пение синиц. Уже стучат дятлы, слышны трели поползня, крики крякв. Оживление есть. Конечно, и день стал длиннее".
Натуралист рассказал, что уже вернулись некоторые птицы.
"И тут есть некоторая путаница, ведь даже зимой местами наблюдали жаворонков. Особенно на западе страны, где не было снежного покрова. Сейчас там непонятно, вернувшиеся это птицы или зимовавшие в Литве. Но не надо забывать, что 24 февраля - День жаворонка. Уже вернулись серые гуси, их наблюдают в Дзукии, на Жувинтасе, на соседних озерах, где есть лед, они делятся на пары, занимают места для строительства гнезд. Уже есть вернувшиеся журавли. Вернулись клинтухи – лесные голуби", - рассказал Палтанавичюс.
По его словам, чем раньше появляются первые признаки весны, тем дольше приходится ждать ее наступления.
По словам Палтанавичюса, в некоторых регионах уже пускают сок из деревьев.
"Уже в январе на западе Литвы люди пили первый кленовый сок. Клен дает сок раньше, чем береза", - сказал натуралист.
По словам натуралиста, уже появились и насекомые.
"На муравейниках сверху начинают появляться муравьи. Лесные муравьи всю зиму живут глубоко под землей, но с наступлением тепла они поднимаются наверх и греются на солнце, потом возвращаются к матке, яйцам и отдают им тепло. Когда смотришь на муравейник, видишь копошение, так муравьи сменяют один другого – одни выбираются на поверхность, другие забираются внутрь", – рассказал Палтанавичюс.
Он напоминает и о появлении клещей.
По словам натуралиста, местные растения никогда не ошибаются: "Их почки набухают, лопаются медленно - не раньше конца марта и начала апреля".
Он заметил, что местные насекомые активны 2-3 часа в полдень, а потом прячутся.
"Не бывает в природе так, что начинается весна и остается, бывают испытания и в марте и позже, пока весна не наступит окончательно", – заметил Палтанавичюс.
По его словам, не надо умиляться краткосрочному теплу, ведь февраль - месяц метелей, значит, зима еще может вернуться.