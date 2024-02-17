Натуралист рассказал о первых признаках весны: это не значит, что зима не вернется

"В Вильнюсе, на востоке Литвы нет ни снега, ни льда, а на северо-востоке снег еще лежит", – сказал натуралист.

По его словам, люди, увидев почки или бутоны, зачастую думают, что пришла весна, но обращать внимание надо на местные, а не привозные растения.

"Например, бутоны перелесок совсем не являются признаками весны, поскольку это не наше растение, а привозное. Скоро появятся крокусы, но и они привозные", – сказал натуралист.

Он заметил, что есть и реальные признаки весны: "Слышно пение синиц. Уже стучат дятлы, слышны трели поползня, крики крякв. Оживление есть. Конечно, и день стал длиннее".

Натуралист рассказал, что уже вернулись некоторые птицы.