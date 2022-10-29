Натуралист рассказал, могут ли в Литву вернуться бурые медведи

Медведи в Литве исчезли 100 лет назад: "Литва - единственная страна региона, где нет бурых медведей. Они есть в Латвии, Эстонии, Беларуси, Польше. В Жемайтии медведей нет уже 150 лет, несмотря на то, что медведь изображен на их гербе".

Медведей, по словам ученого, мы уничтожили.

"Большим деликатесом были жареные медвежьи лапы, ценились медвежьи шкуры, жир. На медведей охотились. В Литве леса, по сравнению с лесами соседних стран, небольшие, а в межвоенные годы лесов было в два раза меньше, жить медведям было негде", – сказал Гайдамавичюс.

По его словам, с зимы 2021 года в Лабанорской пуще один медведь уже поселился.

"Судя по следам, медведице 2–3 года. Сначала ее следы нашли в деревне Янулишкис, весной ее снял на видео фермер из Молетай. Недавно фото ее следов мне прислали из Лабанорской пущи. Значит, она там живет. Можно сказать, что у нас уже живет один медведь, молодой. Чтобы утверждать, что у нас водятся медведи, надо, чтобы зафиксировали медведицу с медвежатами", – сказал натуралист.

По его словам, в 2009 г. в Лабанорских лесах видели медведицу с двумя малышами, но она, скорее всего, привела их туда. Если бы медведица родила малышей в Литве, это был бы первый такой случай за 100 лет.

По словам ученого, чтобы медведи поселились в Литве, им нужен покой.

В Литве леса небольшие и в них много людей – одни собирают грибы, другие - ягоды, третьи гуляют, многие ездят на машинах, все это мешает медведям.

"Поэтому пока медведи ходят к нам - покормятся и уходят в Беларусь, - сказал Гайдамавичюс. – Там леса больше. Одному медведю нужно 300 000 га. Медведь не понимает, что такое граница между странами, для него существует лишь его территория. Можно сказать, есть общая белорусско-литовская популяция".

По словам ученого, в Литве медведи чувствуют себя в большей безопасности, потому что здесь их охраняют: "Поскольку у нас медведей охраняют, они могут здесь поселиться. Как было с рысями. С 1979 года на них запрещена охота, долго популяция не могла восстановиться. А сейчас в некоторых лесах рысей больше, чем волков".

Собеседник уверен, что рано или поздно медведи поселятся в Литве.

Гайдамавичюс заметил, что меняется и поведение животных, они привыкают к людям: "Например, в Вильнюсе живет 500 лисиц".

По словам натуралиста, медведи принесут пользу нашему биологическому разнообразию.

"Экологи знают, что все крупные хищные животные положительно влияют на биологическое разнообразие. Например, рысь съедает только самые лакомые части косули, остальное оставляет другим животным. По подсчетам, так она кормит еще 50 видов", – сказал Гайдамавичюс.

Медведи всеядны, а зиму они проводят в спячке.

Натуралист заметил, что не надо бояться ходить в лес, но важно с уважением относиться к животным: "Больше вероятность, что на вас в лесу нападет лось, чем рысь, волк или медведь".

Он заверил, что медведь старается избегать встречи с человеком.

"Как медведь из Лабанораса. За год пущу посещают несколько сотен тысяч людей, но никто из них медведицу не повстречал. За исключением фермера из Молетай. Но это было в полях и на большом расстоянии. Увидеть можно только результат ее жизнедеятельности", – сказал Гайдамавичюс.

Он рассказал, что делать, если встреча с медведем произошла.

"Если медведь решит, что на него нападают, он может защищаться, теоретически есть возможность нападения. Я знаю, что в США, где живут гризли, людям раздают памятку, в которой указано, как себя вести при встрече с агрессивным хищником. Агрессивный медведь встает на задние лапы. Каждый хищник перед нападением показывает, что он намерен напасть. Медведь встает на задние лапы, у лося – шерсть встает на загривке.

Если медведь агрессивный, есть два способа. Один – стараться напугать медведя. Надо поднять руки вверх и кричать изо всех сил. Медведи достаточно трусливые. Если это не помогло, можно упасть на землю, закрыть самые чувствительные места, чтобы животное не могло нанести опасные раны. Колени прижать к животу, руки к шее. И лежать, так свернувшись, на земле. Медведь обнюхает, поймет, что нет никакой опасности и уйдет. Надо ждать, пока медведь уйдет далеко, если встать слишком рано, медведь может вернуться. Но у нас до таких действий обычно дело не доходит", – рассказал Гайдамавичюс.

Он сказал, что не слышал о нападении медведей на людей ни в Эстонии, ни в Румынии, хотя там живет много этих хищников.