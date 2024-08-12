Натуралист о гадюке, укусившей ребенка в детском саду: она не сама проникла в город

Ну и в данном случае, случайно попала на территорию детского сада. Ребенок, не заметив, наступил на нее, она укусила. Иными словами, сделала то, что готово сделать любое животное, которое защищается“.

Конечно, гадюке во дворе нечего делать, она выползла со двора, начала искать подходящее место.

„Единственное логическое объяснение того, как змея могла оказаться в таком месте Вильнюса, следующее: скорее всего, перед осенью жители частных домов купили дрова на зиму. С пнями, бревнами, древесиной (и за границей были такие случаи) люди привозят и змей.

Пашкявичюс сказал, что гадюки держатся подальше от людей, их можно встретить очень редко, поэтому в город она попала не сама.

Однако герпетолог сказал, что появление гадюки могло также стать результатом неудачной шутки.

„Гадюки живут в специфических местах, например, на верховых болотах, заброшенных пастбищах, где много пищи (грызунов и др.). На газоне в детском саду она могла оказаться только случайно“.

Гадюки не ползут в город, поскольку здесь нет подходящих для них условий:

Он заметил, что нельзя сказать, что в Литве в этом году стало больше гадюк, поскольку не проводились такие исследования. Однако в Европе гадюки - исчезающий вид из-за нехватки подходящих для обитания территорий.

„Они кусают только в случае угрозы – если им грозит опасность или на них наступить“, – прибавил Пашкявичюс.

Герпетолог заверил, что змеи - не собаки, они не защищают свою территорию.

„Может, кто-то привез ее специально и выпустил в городе, чтобы посмотреть, что будет. Сейчас много людей ездит в лес за грибами, могли привезти и гадюку.

Я сомневаюсь, что ребенка могла укусить экзотическая змея, ядовитых экзотических змей в Литве мало. А держат их ответственные люди, ведь никому не нужны неприятности, их заводчики знают друг друга, знают, какими могут быть последствия.

Кроме того, яд у экзотических змей другой, не такой, как у гадюки“, – прибавил он.

По словам собеседника, хотя гадюка и является ядовитым видом, кусает людей она редко, а если это происходит, то смертельный исход не грозит.