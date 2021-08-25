Ранее Литва обратилась в НАТО по вопросу о выделении такой группы из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью.
Эксперты альянса будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.
Министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что группа НАТО прибудет в Литву в начале сентября.
Министр заявил, что прибытие в Литву Группы поддержки в борьбе с гибридными угрозами свидетельствует, что союзники ответственно оценивают геополитический контекст Литвы и готовы к любым возможным инцидентам.
"Мы имеем дело с гибридной агрессией режима Лукашенко против Литвы. Прибытие группы НАТО важно не только для решения создаваемых гибридной агрессией проблем - в международном масштабе недружественному соседу еще раз доказано, что в этой борьбе мы не одни, у нас есть союзники, с которыми мы тесно сотрудничаем, и в кризисных ситуациях мы можем получить их решительную поддержку", - в пресс-релизе Минобороны заявил А. Анушаускас.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
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