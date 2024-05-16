Насыщенные выходные в Вильнюсе: вводятся ограничения движения

Концерт в поддержку "Детей свободы"
В субботу, 18 мая, на Лукишкеской площади состоится концерт в поддержку "Детей свободы", чтобы собрать средства на летние лагеря для украинских сирот, проживающих в Литве. Более подробную информацию можно найти здесь.
В рамках подготовки к концерту, начиная с 15 мая и до 19 мая будет временно запрещено движение на части проспекта Гедиминаса.
День уличной музыки
В субботу, 18 мая, по всей Литве пройдут мероприятия в рамках Дня уличной музыки. Более подробную информацию можно найти здесь.
В Вильнюсе с 12 до 22 часов участники будут играть музыку на улице Вильняус, участке проспекта Гедиминаса от Вильняус до улицы Швентарагё, улицах Университето, Ужуписё, Майронё, Диджиойи, Вокечю, Руднинку, Субачяус, Л. Стуокос-Гучевичяус, Барборос Радвилайтес, Шв. Йоно, улицы Пилес, долина Швентарагё, площади К. Сирвидо, Одминю и С.Монюшкос, Соборная площадь, площадь перед зданием на проспекте Гедимино, 9 и другие места в городе.
Во время мероприятия будет запрещено движение транспортных средств, кроме общественного транспорта, на участке улицы Этмону в сторону улицы Арклю.
В 18-19 часов будет организовано шествие волынщиков от Святых Ворот к зданию на улице Паупё, 31А. Во время шествия возможны задержки общественного транспорта.
Движение, которое меняет всё
Воскресенье, 19 мая в Вильнюсе состоится мероприятие по ходьбе, о котором вы можете узнать здесь.
Подготовка к мероприятию начнется 18 мая с 9 утра. Оно пройдет на площади Независимости и части проспекта Гедиминаса.
19 мая с 5 утра до 8 вечера движение транспорта будет запрещено на перекрестке улиц Витауто и А. Мицкявичаус, на мосту Жверино, на участке улицы А. Гоштауто
Вильнюс поет
В рамках подготовки к историческому Празднику песни "Чтобы пуща зеленела" 18 мая жители и гости Вильнюса приглашаются спеть и станцевать вместе с участниками Праздника песни! Вместе мы повторим самые известные песни Праздника песни, выучим новые песни (тексты будут предоставлены), потанцуем и вспомним, что является символом нашего единства. Более подробная информация здесь.
Выходные открытой архитектуры
Open house Vilnius - это открытый архитектурный уикенд в Вильнюсе, организуемый Архитектурным фондом с 2015 года. Экскурсию по зданиям проводят гиды-волонтеры, их архитекторы или представители зданий. Более подробную информацию можно найти здесь. Более подробную информацию можно найти здесь.