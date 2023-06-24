Наступление ВСУ, подбитые Bradley и истерика россиян: что происходит на юге Украины, как повлияют на военные действия F-16?

- Давайте попробуем охарактеризовать, что произошло с 4 июня на Южном фронте за две недели?
- Силы обороны Украины, начиная с июня, развернули операцию, которую пока еще рано называть непосредственно большим наступлением. Это в первую очередь – разведка боем, оперативная разведка. Для чего такое проводится? Наступательные действия проходят в так называемой полосе обеспечения – первая линия обороны российских оккупантов в Запорожской, Донецкой области. Она в разных участках углубляется на 10–20 км.
Но чем она отличается от всех остальных линий обороны? Полоса обеспечения – это место наибольшей концентрации минно-фугасных заграждений, "секретами" (тайными военными пунктами) с противотанковыми ракетными комплексами и т.д. То есть эта полоса предназначена для того, чтобы максимально тормозить наступательные операции. На сегодняшний день военные действия проводятся ВСУ в непростых, экстремальных условиях. Но важно сказать, что при этом не основными силами.
- Западная пресса писала, что в наступлении участвует три из двенадцати бригад ВСУ.
- Точной информации нет. Россияне на сегодняшний день уже вынуждены использовать не только свои резервы со второй и третьей линии, но даже перебрасывать подразделения с других плацдармов. В частности, с левобережной Херсонщины часть подразделений перемещается в Запорожскую область для укрепления второй и третьей линии обороны. То есть опять-таки в данном случае мы видим диспропорцию – подразделение ВСУ действует не всеми силами, в то время как россияне уже задействуют резервы с других направлений.
Кроме того, недавно было освобожден ряд населенных пунктов. Один из последних – Пятихатки. Этот населенный пункт важен в рамках продвижения в направлении города Василевка, которая является одной из вершин в оборонном треугольнике россиян: Василевка, Токмак, Мелитополь. Суть в том, что по этому направлению можно обойти этот город, взять в оперативное окружение.
- А что это дает ВСУ?
- Это одна из основных оборонных вершин в их треугольнике (Василевка, Токмак, Мелитополь), где концентрируется наибольшее количество российских сил и средств для ведения оборонных действий. Также ещё и логистический узел, который позволяет в совершенно разных направлениях действовать, перерезать логистику. Благодаря Василевке можно выдвигаться на Энергодар, на Токмак, на Мелитополь, выдвигаться на Михайловку для последующего перерезания логистических артерий. Чтобы предотвратить бегство россиян с Энергодара. То есть, выход на Васильевку дает широкое поле для маневра.
- В Министерстве обороны Украины заявили, что потери российских войск больше, чем у нас. Это связано с их постоянными контратаками? Со скоплением людей?
- С этим, а также с нанесением ударов по тыловым объектам россияне. Дело в том, что разведка боем подразумевает не только продвижение в полосе обеспечения, но одно из боевых задач разведки боем является вскрытие неизвестных до того ранее объектов противника. То есть, например, позиции артиллерии были соответственно задействованы, когда началась активизация для противодействия нашему продвижению и по ним ВСУ нанесло удар. Началась контрбатарейная борьба.
Когда начинает активно работать вражеская артиллерия, то она быстро растрачивает свой полевой боекомплект и необходимо налаживать поставки с объектов таких, как склады с боеприпасами. Начинает работать логистика, склад боеприпасов в поле. Раскрывается месторасположение российских складов с боеприпасами, о которых не было известно. Когда у россиян увеличиваются потери в личном составе, то подразделения должны кем-то пополняться. А пополняются они с объектов, где размещены эти подразделения, личный состав. В том числе из тех объектов, о которых мы не знали.
Те же самые командные пункты, пункты управления – увеличивается частота переговоров в радиоэфире и вскрывается местоположение, по ним наносится соответственно ракетный удар. Это все приводит к потерям.
- Аналитическая платформа Oryx сейчас показывает, что ВСУ потеряли 18 БМП M2 Bradley – из них 6 уничтожено, а 12 подбито. Насколько это много или мало?
- В принципе техника нужна, чтобы во время боевых действий она сохраняла жизнь личному составу. Ее подбивают, она взрывается, горит. Какую-то можно эвакуировать и отремонтировать, какую-то нет. Это все следствие активных боевых действий, к этому морально нужно было быть готовым. Но если говорить о потерях, например, российских оккупантов, то за 17 июня они потеряли 23 ББМ (Бронированная боевая машина). Столько же за 16 июня. Или вот 10 июня россияне потеряли 24 ББМ.
По состоянию на 20 июня уничтожено 272 российских ББМ. Как-то я не вижу смысла устраивать пиршество из-за уничтоженных шести Bradley, когда у россиян несколько сотен уничтожено ББМ за неполный месяц.
- Насколько, верно, утверждение, что Bradley хорошо выдерживали удар?
- Это правда. Bradley отлично держит в боковую проекцию 14,5 мм калибром, а 25 мм калибра выдерживает в лобовую проекцию. Противоминное днище, то есть подрыв на мине ТМ-62 не создал серьезную опасность для жизни экипажу и десанту. Попадание из ПТРК в боковую проекцию также не создало угрожающей ситуации для десанта.
Все благодаря тому, что это достаточно хорошо бронированная техника, плюс имеющая динамическую защиту. В комплексе отличный уровень защиты. Вес 30 тонн. Сравниваем, например, с БМП-2, то это 14,5 тонн. И скажу так: если в БМП-2 после наезда на противотанковую мину ТМ-62 и получения выстрела в боковую проекцию из ПТРК кто-то выжил из десанта, то это настоящее чудо.
- Также было разбито несколько танков Leopard. Это связано со сложностью перемещения этой зоны обеспечения? Были ли вообще другие варианты прохода этой зоны?
- Конечно, были другие варианты. Взять советскую технику, бросить и потерять вместе с техникой ещё людей. А так была использована техника, которая гарантировала максимальную выживаемость в максимально экстремальных условиях. А именно сама полоса обеспечения – максимально экстремальная зона, где риски очень высоки. И те подразделения, которые идут в разведку боем, прекрасно понимают, что могут не вернуться. Поэтому туда было принято решение отправлять западную технику, которая максимально сохраняет жизни экипажа. И как мы видим по видео, которые публиковались на тот момент, эта техника полностью выполнила поставленные задачи.
- Со стороны россиян была какая-то истерика. В первые дни они говорили о 4000 погибших солдат ВСУ. Вероятно, россияне готовились информационно, чтобы показать, что у украинцев ничего не выходит?
– У россиян всегда так происходит. Когда проходят какие-то боевые действия, то они в обязательном порядке ретранслируют фейки в большом количестве о погибших, раненых, уничтоженных 100 500 единиц техники и т.д. Если верить их регулярным докладам, то у нас уже в принципе армия вместе с Украиной должны были закончиться. Так в таком случае можно Киев за три дня брать, исходя из этих цифр. Но выходит наоборот.
- ВСУ будет продолжать так медленно продвигаться?
- Да, пока мы не выйдем на рубежи второй линии обороны. Тут вопрос не в том, что продвижение ВСУ как бы замедлилось. Оно замедлилось исключительно информационно-визуально. Как только началась активизация военных действий и был подбит первый Bradley, сразу же активизировалась российская пропаганда. Им казалось, что вот украинское наступление набирает масштабы, но в действительности это не так. Это поступательное неспешное продвижение по основным направлениям.
Процесс разминирования проблематичный, действия на позициях, во вражеских окопах –процесс довольно-таки аккуратный, осторожный, ювелирный. Пока в настоящее время какого-то галопа на белом коне с шашкой наголо не будет. И создается впечатление, что как бы снижается интенсивность, но это не так – действия проводятся в соответствии тем локациям, на которых они и проводятся. А локации сейчас очень непростые в вопросах именно взятия под контроль позиций противника.
- Вы как-то указали, что россияне расположили войска в условной форме параллелепипеда от Запорожской области и в сторону Крыма, чтобы был прямой выход к отступлению. Это просматривается?
- Да, на Армянск и Джанкой. Это делается, чтобы обеспечить максимально комфортный отход на полуостров, а не аврально, непредсказуемо. Основной оборонный кулак собран именно в этом параллелограмме, а потом по мере того, как они будут менять позиции (если будет прорвана уже вторая линия обороны), то им придется постепенно отходить. То есть рассчитывать на какие-то там длительные оборонительные действия уже не приходится российскому командованию.
Именно к этому готовятся с учетом того, как оголили левобережную Херсонщину, перегнали часть подразделений в Запорожскую область. Зачем, казалось бы, если они подорвали Каховскую ГЭС, опасаясь формирования Днепра. Сейчас по мере того, как большая вода сходит, грунты просыхают, вероятность перехода ВСУ через Днепр возвращается, актуализируется. Поэтому россиянам следует держать свои линии обороны под контролем, но они этого не делают, следовательно, готовят пути для отходов.
- Еще из интересного – с начала месяца ВСУ сбило 8 российских боевых вертолета. Почему так происходит?
- Россияне используют боевые вертолеты, потому что другого выбора нет – у них серьезные потери по артиллерии. И на сегодняшний день можно говорить о том, что своевременная компенсация потерь артиллерии у них как таковая отсутствует.
Ну о чем говорить, если россияне только в мае потеряли 563 гаубицы. На сегодняшний день, на 20 июня, они потеряли 414 единиц артиллерии за июнь. Это колоссальные потери, которые никак невозможно ежемесячно компенсировать посредством расконсервации и снятия с хранения гаубиц. Поэтому и можно говорить о том, что они используют вертолеты, но те подлетают максимально близко к линии соприкосновения, заходят в зону действия нашей ПВО, в зону, где оперируют мобильные группы с ПЗРК. Соответственно повышается уровень уничтожения и количества уничтожения российских ударных вертолетов.
- Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что истребители F–16 появятся в Украине ближе к Новому году. Этот срок получения американских истребителей на что повлияет?
- Я придерживаюсь мнения, что вероятность получения нами F-16 – это вторая половина 2023 года. Что до сроков, то они не влияют на нынешнее наступление. При этом как раз попадают под возможные последующие наступления, которые могут приходиться на конец 2023 года, начало 2024 года.
- То есть, подытоживая, можно сказать, что, вероятно, весь этот год будут проводиться военные действия, в том числе наступательные?
– Да, вполне, конечно. После этого наступления начнется подготовка к следующему.