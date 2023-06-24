Наступление ВСУ, подбитые Bradley и истерика россиян: что происходит на юге Украины, как повлияют на военные действия F-16?

Но чем она отличается от всех остальных линий обороны? Полоса обеспечения – это место наибольшей концентрации минно-фугасных заграждений, "секретами" (тайными военными пунктами) с противотанковыми ракетными комплексами и т.д. То есть эта полоса предназначена для того, чтобы максимально тормозить наступательные операции. На сегодняшний день военные действия проводятся ВСУ в непростых, экстремальных условиях. Но важно сказать, что при этом не основными силами.

- Силы обороны Украины, начиная с июня, развернули операцию, которую пока еще рано называть непосредственно большим наступлением. Это в первую очередь – разведка боем, оперативная разведка. Для чего такое проводится? Наступательные действия проходят в так называемой полосе обеспечения – первая линия обороны российских оккупантов в Запорожской, Донецкой области. Она в разных участках углубляется на 10–20 км.

- Точной информации нет. Россияне на сегодняшний день уже вынуждены использовать не только свои резервы со второй и третьей линии, но даже перебрасывать подразделения с других плацдармов. В частности, с левобережной Херсонщины часть подразделений перемещается в Запорожскую область для укрепления второй и третьей линии обороны. То есть опять-таки в данном случае мы видим диспропорцию – подразделение ВСУ действует не всеми силами, в то время как россияне уже задействуют резервы с других направлений.

Кроме того, недавно было освобожден ряд населенных пунктов. Один из последних – Пятихатки. Этот населенный пункт важен в рамках продвижения в направлении города Василевка, которая является одной из вершин в оборонном треугольнике россиян: Василевка, Токмак, Мелитополь. Суть в том, что по этому направлению можно обойти этот город, взять в оперативное окружение.

- А что это дает ВСУ?