Настроение в выходные испортит не только мокрый снег: перемены будут неприятными

В пятницу днем, по словам синоптика, над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт.
"Днем будет облачно, во многих районах пройдут дожди, на западе – сильные. Будет дуть сильный юго-западный, южный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 3–6 градусов тепла в большинстве других районов. На западе местами до 7", – сказала Delfi синоптик.
Погоду, по ее словам, обусловит юго-восточная часть циклона.
"Облака немного рассеются, однако осадки ожидаются в большинстве районов. В основном это будут небольшие осадки в виде дождя. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью у моря, а днем местами на западе порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Ночью будет 0-4 градуса тепла, днем 3–7 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.
В ночь на воскресенье на западе, а днем во многих районах ожидаются осадки.
"На этот раз осадки будут смешанными. Ожидается мокрый снег и дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер, местами до 15–20 м/с. И ночью и днем будет выше нуля. Ночью будет 0-4, днем – 1-6 градусов тепла", – сказала Delfi Далинкявичюте.
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