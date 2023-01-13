Настроение в выходные испортит не только мокрый снег: перемены будут неприятными

В пятницу днем, по словам синоптика, над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт.

"Днем будет облачно, во многих районах пройдут дожди, на западе – сильные. Будет дуть сильный юго-западный, южный ветер. Днем будет от 2 градусов тепла на востоке до 3–6 градусов тепла в большинстве других районов. На западе местами до 7", – сказала Delfi синоптик.

Погоду, по ее словам, обусловит юго-восточная часть циклона.

"Облака немного рассеются, однако осадки ожидаются в большинстве районов. В основном это будут небольшие осадки в виде дождя. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью у моря, а днем местами на западе порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Ночью будет 0-4 градуса тепла, днем 3–7 градусов тепла", – сказала Далинкявичюте.

В ночь на воскресенье на западе, а днем во многих районах ожидаются осадки.

"На этот раз осадки будут смешанными. Ожидается мокрый снег и дождь. По-прежнему будет дуть сильный ветер, местами до 15–20 м/с. И ночью и днем будет выше нуля. Ночью будет 0-4, днем – 1-6 градусов тепла", – сказала Delfi Далинкявичюте.