Настроение 1 сентября на цветочном рынке и около школы: какие гладиолусы покупают, чего хотят дети

Женщина, которая привела дочь в 1 класс гимназии сказала, что им много денег тратить на этот учебный год не пришлось.
"Дочь немного переживает, школа новая, идет в школу первый раз, - сказала женщина. – Мы ничего не покупали, поэтому особых трат не было. Дочь надеется, что в школе будет хорошо".
Некоторые ученики не скрывают, что они не соскучились по школе. Одним любопытно, что за новый класс, другим интересно, кто из учителей у них будет. Женщина сказала, что дорого стоит собрать ребенка в первый класс начальной школы.
"Когда идешь в первый класс гимназии, многое уже есть, а вот когда идешь в школу в первый раз - много всего надо купить", – заметила женщина.
Другая женщина, которая привела в школу второклассника и семиклассника, сказала, что пришлось потратиться.
"Дороже всего стоили учебники, ранцы, канцтовары, одежда – дети растут, нога выросла. А еще и за кружки надо платить. Каждый по два посещает", – сказала женщина.
На цветочном рынке торговцы не сидели без дела. Женщина, продававшая гладиолусы по два евро, сказала, что самые популярные гладиолусы - белого цвета.
"Покупают по-разному – и один, и два, и три. И каждому из двоих детей берут по три гладиолуса. Покупают примерно, как в прошлом году. Торговля хорошая", – сказала продавщица.
Покупатели по-разному оценивают цены на цветы. Одна женщина сказала, что два евро за цветок - немало, но ей нравятся светлые цветы.
А один из пап сказал, что не стоит экономить на 1 сентября.
В этот день люди покупают не только гладиолусы.
"Покупают и розы. У меня в основном гладиолусы и розы, больше ничего нет. Есть еще эустомы, но их покупают по другому поводу. Какого цвета гладиолусы самые популярные? Сложно сказать, берут всякие, особенно разбирали белые. Иногда люди торгуются, тогда я делаю скидки", – сказал мужчина.
Семья с детьми подтвердила слова торговца. Их сын выбрал гладиолусы.
"Это его праздник, вот он и выбирает, что хочет, мы только платим", – сказал отец мальчика.