Настоящая экзотика – в Литве сейчас можно увидеть голубых лягушек

Натуралист Герардас Пашкявичюс сказал, что цвет меняют самцы остромордых и травяных лягушек, когда наступает время спаривания. У травяных синеет только "подбородок", а остромордые лягушки целиком меняют цвет. Но длиться это недолго, до окончания периода спаривания.
"На снимке - самец остромордой лягушки, он целиком становится голубого света. Чем более зрелый самец, тем более ярко он окрашен, молодые не бывают такими явно голубыми", – рассказал собеседник.
Голубых лягушек можно увидеть еще около трех недель.
Где их искать? Около канав, сырых мест в лесах, в затопленных поросших травой низинах.
"Голубых лягушек нередко можно увидеть на спине у коричневой лягушки. Может показаться, что это лягушки разных видов, но на самом деле - это один вид, самки цвет не меняют. Самцы забираются на спины самкам, чтобы те несли их к месту нереста – водоему. Там самки откладывают икру, а самцы оплодотворяют ее. Для размножения лягушкам нужна вода", - сказал Пашкявичюс.