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Иногда действительно полезно встать пораньше. Вот какую необыкновенную картину Рамунасу удалось запечатлеть в Паневежском районе.
Danieliai Ramūno Reifo nuotr.
Danieliai Ramūno Reifo nuotr.

Ранним зимним утром Рамунас увидел стадо ланей, пасущихся в лесу. Говорит, их было не менее 20.

Заснеженные деревья, сугробы и восходящее солнце на фоне стада диких животных создали невероятно красивую картину.

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