Орнитолог рассказал, что не все аисты возвращаются в одно время, это зависит от того, в какой части Африки они зимуют.
По словам Карлонаса, в последнее время появились аисты-"лентяи", которые не долетают до Африки, а зимуют в Южной Европе, отдельные особи даже остаются зимовать в Польше или в самой Литве.
Орнитолог заметил, что плотность населения аистов в Литве самая высокая в Европе. Здесь они находят хорошие условия для жизни. Это показатель здоровья литовской экосистемы.
Он рассказал, что в Центральной и Западной Европе из-за использования большого количества химии аисты уже практически уничтожены и встречаются очень редко.
"Ситуация может изменится и в Литве. Сельское хозяйство становится интенсивнее, все еще проводят мелиорацию, становится меньше болот, поля опрыскивают пестицидами, поэтому аисты находят меньше пищи", - сказал Карлонас.
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