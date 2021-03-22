Орнитолог рассказал, что не все аисты возвращаются в одно время, это зависит от того, в какой части Африки они зимуют.

По словам Карлонаса, в последнее время появились аисты-"лентяи", которые не долетают до Африки, а зимуют в Южной Европе, отдельные особи даже остаются зимовать в Польше или в самой Литве.

Орнитолог заметил, что плотность населения аистов в Литве самая высокая в Европе. Здесь они находят хорошие условия для жизни. Это показатель здоровья литовской экосистемы.

Он рассказал, что в Центральной и Западной Европе из-за использования большого количества химии аисты уже практически уничтожены и встречаются очень редко.

"Ситуация может изменится и в Литве. Сельское хозяйство становится интенсивнее, все еще проводят мелиорацию, становится меньше болот, поля опрыскивают пестицидами, поэтому аисты находят меньше пищи", - сказал Карлонас.