Настоящая осень: идет холод и сырость

Холоднее всего будет в Паневежском, Утенском и Вильнюсском округах, теплее – в Мариямпольском, Таурагском и Клайпедском.

Во вторник ночью облака рассеются, немного облаков может остаться разве что на западе страны и местами на севере. На западе и на севере возможны небольшие дожди. Ночью будет 1-6, у моря 7-9 градусов тепла, в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах заморозки до 0-5 градусов.

Во вторник днем переменная облачность, вероятность осадков невелика, только на западе местами возможны дожди. Будет 9-14 градусов тепла.

В среду ночью придет циклон. Будет идти дождь. Ожидается сильный ветер. Ночью будет 3-8, у моря 9-11 градусов тепла.

В среду днем будет облачно с прояснениями, во многих районах время от времени будут идти дожди. Ожидается сильный ветер. Днем будет 8-13 градусов.

В четверг ночью облака рассеются, небольшие дожди пройдут лишь местами, возможен мокрый снег. Ветер успокоится. Ночью будет 1-6, на поверхности почвы заморозки до 0-5 градусов.