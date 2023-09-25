Настоящая осень еще не придет: ожидается солнечная и теплая погода

В ночь на вторник будет 3-8, на Куршской косе 9-11 градусов тепла, а на поверхности почвы местами ожидаются небольшие заморозки.
Во вторник в первой половине дня небо будет ясным, позже облачность увеличится, но осадков не ожидается. Воздух прогреется до 18-23 градусов, теплее всего будет на юго-западе страны.
В среду ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью будет 8-13, на юго-западе страны 14-16 градусов тепла.
В среду днем облака рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Будет очень тепло, воздух прогреется до 21-26 градусов.
В четверг ночью будет ясно и без осадков. Ночью будет 11-16 градусов тепла. Днем будет ясно и малооблачно, без осадков. Воздух прогреется до 21-26 градусов.
В пятницу с запада придет атмосферный фронт. Ночью без осадков, облака появятся на западе страны, днем увеличится облачность на всей территории страны, на северо-западе возможных осадки. Ночью будет 12-17, а днем всего 17-22 градусов, только на юго-востоке воздух еще прогреется до 23-24 градусов.
По нынешним данным, в выходные местами пройдут дожди, станет прохладнее.