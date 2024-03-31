Настоящая экзотика – в Литве сейчас можно увидеть голубых лягушек

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Mėlynos varlės Vitos nuotr.
Mėlynos varlės Vitos nuotr.

В настоящее время у водоемов в Литве можно увидеть голубых лягушек. Да, это не шутка, фотографии, которых вы видите на фото - сделаны в Литве. Правда, лягушки вскоре изменят свой цвет.

Натуралист Герардас Пашкявичюс сказал, что цвет меняют самцы остромордых и травяных лягушек, когда наступает время спаривания. У травяных синеет только "подбородок", а остромордые лягушки целиком меняют цвет. Но длиться это недолго, до окончания периода спаривания.

"На снимке - самец остромордой лягушки, он целиком становится голубого света. Чем более зрелый самец, тем более ярко он окрашен, молодые не бывают такими явно голубыми", – рассказал собеседник.

Голубых лягушек можно увидеть еще около трех недель.

Где их искать? Около канав, сырых мест в лесах, в затопленных поросших травой низинах.

"Голубых лягушек нередко можно увидеть на спине у коричневой лягушки. Может показаться, что это лягушки разных видов, но на самом деле - это один вид, самки цвет не меняют. Самцы забираются на спины самкам, чтобы те несли их к месту нереста – водоему. Там самки откладывают икру, а самцы оплодотворяют ее. Для размножения лягушкам нужна вода", - сказал Пашкявичюс.

Mėlynos varlės Vitos nuotr.
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