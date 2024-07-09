2024.07.09 15:26

Нашлась пропавшая на Кипре Аста Йонушене

 
ru.DELFI.lt
Rasta Kipre dingusi Asta Jonušienė
Rasta Kipre dingusi Asta Jonušienė
ФОТО: „Delfi“

3 июля из своего дома на Кипре ушла и не вернулась гражданка Литвы Аста Кибартайте-Йонушене (ранее была президентом ассоциации Racing ladies). 0 июля утром поступила информация, что женщина нашлась.

О том, что 51-летняя Йонушене нашлась, Delfi сообщила ее знакомая Угне. По ее словам, с Астой все в порядке.

„Полиция информировала меня, что Асту нашли. Она жива и здорова. Слава Богу, все хорошо“, – сказала Угне, прибавив, что никаких подробностей полиция ей не сообщила.

Delfi напоминает, что об исчезновеноо Йонушене 8 июля сообщила Уген, информировав, что полиция объявила женщину в розыск.

Йонушене 3–4 года живет на Кипре, в городе Пафос.

Asta Kybartaitė-Jonušienė

„5 июля она должна была лететь домой, к маме, но не прилетела“, – сказала Delfi Угне.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии