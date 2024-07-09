Нашлась пропавшая на Кипре Аста Йонушене

О том, что 51-летняя Йонушене нашлась, Delfi сообщила ее знакомая Угне. По ее словам, с Астой все в порядке.

„Полиция информировала меня, что Асту нашли. Она жива и здорова. Слава Богу, все хорошо“, – сказала Угне, прибавив, что никаких подробностей полиция ей не сообщила.

Delfi напоминает, что об исчезновеноо Йонушене 8 июля сообщила Уген, информировав, что полиция объявила женщину в розыск.

Йонушене 3–4 года живет на Кипре, в городе Пафос.