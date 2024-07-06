2024.07.06 13:56

"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы

 
Татьяна Гаргалык
Deutsche welle
Vilniuje vyksta trečiųjų rugpjūčio protestų metinių Baltarusijoje minėjimo renginys
Vilniuje vyksta trečiųjų rugpjūčio protestų metinių Baltarusijoje minėjimo renginys
ФОТО: ELTA / Ekaterina Khvashchynskaya

В Литве ужесточают правила для эмигрировавших туда белорусов. В ответ на это белорусы начали переезжать в другие страны. В Литве живет более 60 тысяч белорусов, две трети из них переехали после 2020 года. В последнее время проверки и требования к гражданам РБ, которые хотят остаться в этой стране, стали жестче.

Многие отмечают проблемы с получением виз, риск непродления или аннулирования ВНЖ, признание „угрозой национальной безопасности“ из-за того, что в прошлом человек служил в белорусской армии или работал в госучреждении. В 2023 году „угрозой нацбезопасности“ посчитали более тысячи белорусов, большинству из которых отказали в ВНЖ.

Некоторые белорусы уезжают из Литвы, не дожидаясь проблем с легализацией или протестуя против государственной политики в отношении белорусов.

В начале июня о своем переезде в Варшаву сообщил блогер Антон Мотолько. Он написал, что благодарен за все, что Литва и литовцы сделали для белорусов в 2020-21 гг., а также, что за три с половиной года не сталкивался в Литве „с какой-то неприязнью или бытовым хейтом“. В то же время, по его словам, некоторые политики „решили выбрать беларусов как удобную для себя „политическую грушу для битья“, чтобы набрать себе какой рейтинг на хейте / противопоставлении и мнимых угрозах“. Блогер также отметил, что не считает комфортным жизнь в стране, в которой к белорусам на госуровне „выстроилось негативное отношение“.

DW поговорила с белорусами, которые уехали или собираются уезжать из Литвы, и попросила рассказать, почему они приняли такое решение.

„Друзей выгнали из Литвы“

Литва была одной из стран, куда массово релоцировались IT-компании с белорусскими корнями.

В одной из них работал Андрей (имя изменено по просьбе собеседника. - Ред.). В марте 2022 года мужчина уехал из Беларуси в Грузию, а через полгода получил рабочую литовскую визу. Мужчина говорит, что мог выбрать для релокации и Польшу, но жена трудно переживала эмиграцию, и Литва „перевесила близостью к Беларуси“.

Проблем с получением, а после и с продлением литовского ВНЖ у Андрея с женой не было, хотя переживаний по этому поводу было много. К тому времени они уже слышали немало историй о белорусах, которых лишали ВНЖ, несмотря на то, что они жили в этой стране не один год: „Наших друзей выгнали из Литвы из-за того, что мужчина 10 лет назад служил в армии“.

В Вильнюсе белорусы прожили чуть больше года. В конце 2023 года Андрей нашел новую работу - признается, что „целенаправлено искал не в Литве“ - и семья переехала в польский Гданьск.

„Попадаю под определение „пятой колонны“

Ирина (имя изменено по просьбе собеседницы. - Ред.) - гражданская активистка, в Беларуси ей угрожала опасность, поэтому несколько лет назад она уехала в Литву, которая предоставляла белорусам гуманитарные документы. Собеседница не скрывает, что до сих пор признательна литовцам за такую возможность.

В Вильнюсе женщина начала новую жизнь. Она зарегистрировала фирму, учила литовский язык, интересовалась культурными событиями - „казалось бы, живи“.

Когда в местной прессе начали обсуждать идеологию „литвинизма“, вспоминает собеседница, они с друзьями не могли всерьез к этому относиться: „Что белорусы хотят забрать Вильнюс себе, что мы лелеем какие-то планы? Сначала мы шутили все: „Что такое „литвинизм“? Вы слышали когда-нибудь?“ Мы смеялись, потому что это было настолько дико и абсурдно“.

После, говорит собеседница, некоторые политики и СМИ начали называть белорусов „пятой колонной“. „Я поняла, что где-то я уже это видела. Именно так нас называл Лукашенко“, - отмечает белоруска.

По ее словам, нескольких ее подруг и знакомых лишили вида на жительство в Литве, посчитав угрозой национальной безопасности. Женщина признается, что нагнетание напряженности вокруг того, что белорусы „враги“ и „угрожают госбезопасности“, заставило ее задуматься о новом переезде.

„Не может быть какой-то группы людей, которая во всем виновата. Я была этой группой людей дома, так там я хоть могла иметь фантазию, что могу повлиять на процессы. А тут, потому что я белоруска - а у меня очень сильная белорусская идентичность, - я снова попадаю под определение „пятой колонны“, - объясняет собеседница. - Это все настолько унизительно, как-то нелепо, что хочется уехать, а не оставаться в Литве“.

„Было ощущение, что меня здесь просто не существует“

На условиях анонимности с DW согласилась поговорить еще одна белоруска, уехавшая в Литву, опасаясь политического преследования. Собеседница оказалась в Литве осенью 2023 года. Сейчас она ожидает вид на жительство, но не уверена, что его получит.

Из плюсов жизни в Литве белоруска отмечает относительно несложный, по сравнению с другими странами, процесс получения документов. Кроме того, здесь довольно просто открыть банковский счет и снять жилье.

В то же время, по ее мнению, есть проблемы с интеграцией эмигрантов в литовское общество: нет изначальных языковых курсов, или, к примеру, гайдов, которые помогут приезжим разобраться в каких-то бытовых вопросах.

По словам белоруски, другие народы в Литве „как-то теряются“: „У меня было ощущение, что меня здесь просто не существует. Единственный подходящий способ существования - быть тихой, незаметной, раствориться“.

Собеседница признается, что не видит для себя реализации в Литве. Сфера ее профессиональных интересов - искусство и история идеологий. Ей нравится, как в Литве работают с сохранением культурного и исторического наследия, но в то же время у нее есть вопросы к тому, как в местных музеях показана „тема совместной истории Литвы и Беларуси, Великого Княжества Литовского и сложная часть истории, связанная с Советским Союзом“. Белоруска предполагает, что у нее не получится найти подходящую работу. „Может быть, те случаи, которые у меня были, подсознательно заставляют думать, что я в очередной раз столкнусь с вежливым, но игнорированием. Очень надеюсь, что я ошибаюсь“, - говорит она.

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