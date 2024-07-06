"Наших друзей выгнали". Почему белорусы уезжают из Литвы

Многие отмечают проблемы с получением виз , риск непродления или аннулирования ВНЖ, признание „угрозой национальной безопасности“ из-за того, что в прошлом человек служил в белорусской армии или работал в госучреждении. В 2023 году „угрозой нацбезопасности“ посчитали более тысячи белорусов, большинству из которых отказали в ВНЖ.

В начале июня о своем переезде в Варшаву сообщил блогер Антон Мотолько. Он написал, что благодарен за все, что Литва и литовцы сделали для белорусов в 2020-21 гг., а также, что за три с половиной года не сталкивался в Литве „с какой-то неприязнью или бытовым хейтом“. В то же время, по его словам, некоторые политики „решили выбрать беларусов как удобную для себя „политическую грушу для битья“, чтобы набрать себе какой рейтинг на хейте / противопоставлении и мнимых угрозах“. Блогер также отметил, что не считает комфортным жизнь в стране, в которой к белорусам на госуровне „выстроилось негативное отношение“.