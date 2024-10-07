2024.10.07 14:13

Нашелся литовец, который выиграл в лотерею больше 80 млн. евро

 
Патриция Кирилова
ru.DELFI.lt
Loterija
Loterija
ФОТО: perfect-picture-hunter | Shutterstock

На прошлой неделе приобретенный в Кедайняй лотерейный билет Eurojackpot принес своему хозяину почти 81 млн. евро – самый крупный выигрыш за всю историю стран Балтии. 7 октября стало ясно, кто выиграл этот приз.

Первым об этом сообщил портал 15min.lt.

Представитель Perlas Network Юсте Пажусите сказала Delfi, что в понедельник человек, выигравший приз, обратился в Olifėja за выигрышем. Поскольку человек узнал о выигрыше не по телефону, а билет проверял по интернету, за призом он обратился, когда улеглись эмоции.

„Он позвонил в центр обслуживания клиентов, говорил по телефону. Он уже не был сильно потрясен. Конечно, шокирован, удивлен. Видно, ему нужно было время, чтобы прийти в себя, понять, что происходит. И радость слышалась в голосе, человек был счастлив“, – сказала Пажусите.

Правда, не сообщается, ни пол человека, ни откуда он родом.

Сейчас человек должен прийти в офис Olifėjа в Вильнюсе и в течение месяца ему выплатят весь выигрыш (переведут на банковский счет).

Рекордный выигрыш в 80,98 млн. евро принес билет, в котором человек угадал 5 основных и 2 дополнительные цифры. По данным организаторов, билет был куплен в магазине Norfа в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичюса.

„Итого 80 982 878,6 евро! Эта впечатляющая сумма - новый рекорд не только в Литве, но и в истории лотереи всех стран Балтии“, – сказал заместитель гендиректора Olifėja Донатас Казлаускас.

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