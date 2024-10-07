Нашелся литовец, который выиграл в лотерею больше 80 млн. евро

Первым об этом сообщил портал 15min.lt.
Представитель Perlas Network Юсте Пажусите сказала Delfi, что в понедельник человек, выигравший приз, обратился в Olifėja за выигрышем. Поскольку человек узнал о выигрыше не по телефону, а билет проверял по интернету, за призом он обратился, когда улеглись эмоции.
„Он позвонил в центр обслуживания клиентов, говорил по телефону. Он уже не был сильно потрясен. Конечно, шокирован, удивлен. Видно, ему нужно было время, чтобы прийти в себя, понять, что происходит. И радость слышалась в голосе, человек был счастлив“, – сказала Пажусите.
Правда, не сообщается, ни пол человека, ни откуда он родом.
Сейчас человек должен прийти в офис Olifėjа в Вильнюсе и в течение месяца ему выплатят весь выигрыш (переведут на банковский счет).
Рекордный выигрыш в 80,98 млн. евро принес билет, в котором человек угадал 5 основных и 2 дополнительные цифры. По данным организаторов, билет был куплен в магазине Norfа в Кедайняй, на ул. Й.Басанавичюса.
„Итого 80 982 878,6 евро! Эта впечатляющая сумма - новый рекорд не только в Литве, но и в истории лотереи всех стран Балтии“, – сказал заместитель гендиректора Olifėja Донатас Казлаускас.